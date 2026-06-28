ЦСКА надделя над Одра Поле в голово зрелище, Сенси дебютира за "червените"

ЦСКА постигна втора победа по време на подготвителния си лагер в Австрия, след като се наложи с 3:2 над полския Одра Поле в третата си контролна среща от лятната подготовка.

Неофициален дебют за "червените" направи новото попълнение Стефано Сенси, който се появи в игра след почивката и остави добри впечатления в първите си минути с екипа на столичния тим.

Футболистите на Христо Янев започнаха по-активно двубоя и още в началните минути Леандро Годой пропусна добра възможност за откриване на резултата. Логичното се случи в 30-ата минута, когато след центриране на Петко Панайотов от корнер Исак Соле засече с глава за 1:0.

След почивката поляците възстановиха равенството чрез Стефано Кири, който се разписа с далечен удар. Отговорът на ЦСКА не закъсня и Жоел Цварц отново изведе "армейците" напред след добре организирана атака.

Малко по-късно Стефано Сенси се появи на терена и дори бе близо до гол при дебюта си, но вратарят на съперника се намеси решително.

В първата минута на добавеното време Йоанис Питас увеличи аванса на българския тим до 3:1, а в самия край Одра Поле стигна до второ попадение след грешка в отбраната, оформяйки крайното 3:2.

Това бе трета контрола за ЦСКА през лятото. До момента "червените" записаха победа над Брине, поражение от Полисие Житомир и успех срещу Одра Поле. Преди старта на новия сезон столичани ще изиграят още една проверка – срещу Марек на 3 юли.