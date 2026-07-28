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Сектор Б благодари на феновете на Крайова и атакува УЕФА

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Спорт
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Организираните привърженици на Левски заявиха, че няма да последват отбора в Румъния заради наложеното наказание, но отправиха остри критики към европейската централа

сектор благодари феновете крайова атакува уефа
Снимка: Startphoto.bg
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Организираните привърженици на Левски от Сектор Б публикуваха остра позиция след наказанието, наложено от УЕФА, което не им позволява да присъстват на гостуването на Университатя Крайова в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

В официалното си изявление феновете благодариха на ултрасите на румънския клуб за подкрепата, която са изразили по повод санкцията срещу „сините“.

"Всички организации, съставящи Сектор Б, искаме да изкажем благодарност и подкрепа към позицията на румънските ултраси от Университатя Крайова“, написаха привържениците.

В същото време те отправиха остри критики към европейската футболна централа, определяйки решението ѝ като несправедливо.

"Левски е вековна институция, а организираните привърженици на отбора са обиколили цяла Европа с или без вашето одобрение. Единствената причина сега да останем в България е това, че можем единствено да навредим на отбора си, а ние няма да го допуснем“, се казва още в позицията.

Посланието завършва с категоричния лозунг: "Левски е вечен, а УЕФА – обречена!“, както и с призив европейската футболна централа да прекрати действията си срещу организираните фенове.

Левски гостува на Университатя Крайова в сряда вечер с аванс от 1:0 след първата среща на стадион „Георги Аспарухов“, но ще бъде без подкрепата на своите фенове заради наказанието, наложено от УЕФА.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #ПФК Левски София

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