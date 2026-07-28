Треньорът на Крайова: Нямаме какво да губим срещу Левски

Старши треньорът на Университатя Крайова Филипе Коельо демонстрира увереност преди реванша срещу Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Наставникът заяви, че неговият тим няма какво да губи и ще направи всичко възможно, за да обърне изоставането от 0:1 след първата среща в София.

"Това е най-важният мач за нас. Всички в отбора го осъзнават. Трябва да бъдем на най-високо ниво и да сме единни – играчи, клуб, фенове и целият град. Надявам се да обърнем резултата още в редовното време“, заяви Коельо.

Португалският специалист подчерта, че отборът му трябва да контролира събитията на терена, но същевременно да играе смело и със сърце.

"Когато мачът започне, знаем, че губим с 0:1. Трябва да покажем амбиция, защото нямаме какво да губим. Усещането след първия мач беше, че можем да продължим напред, но за целта трябва да направим много силен двубой“, каза още наставникът.

Коельо отличи и ролята на привържениците на Университатя, които според него могат да окажат сериозно влияние върху развоя на срещата.

"Феновете са нашето предимство. Надявам се тяхната подкрепа да ни помогне да постигнем целта си“, добави той.

В края на пресконференцията треньорът отхвърли твърденията, че отборът преминава през труден период, като припомни, че само преди седмица Крайова е спечелил нов трофей.