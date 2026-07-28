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Родри отряза ПСЖ: Не, благодаря

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Спорт
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Испанският халф дори не е изслушал предложението на европейския шампион, докато обмисля следващата стъпка в кариерата си

Родри отряза ПСЖ: Не, благодаря
Снимка: AP Photo
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Полузащитникът на Манчестър Сити Родри е отказал възможността да премине в Пари Сен Жермен, въпреки сериозния интерес от страна на френския клуб.

Според информация от Испания ръководството на европейския шампион е осъществило контакт с испанския национал, но е получило категоричен отказ. Родри дори не е пожелал да изслуша параметрите на евентуалната оферта, като е дал ясен отговор: "Не, благодаря“.

30-годишният халф навлиза в последната година от договора си с Манчестър Сити и все още не е взел окончателно решение за бъдещето си. На масата са две предложения за подновяване на контракта от английския клуб, а интерес към него проявяват и други европейски грандове.

След силното си представяне на световното първенство Родри иска внимателно да избере следващия проект в кариерата си. Сред вариантите пред него остават да продължи на „Етихад“, ако бъдат изпълнени условията му, или да се завърне в Испания.

Според публикациите футболистът не проявява интерес към оферти от Саудитска Арабия или Мейджър Лийг Сокър, като приоритет за него са спортните и личните мотиви, а не финансовите параметри.

Френските медии вече потвърдиха, че трансфер на Родри в Пари Сен Жермен няма да се осъществи, независимо от сериозното желание на клуба да привлече един от най-добрите полузащитници в световния футбол.

#ФК Пари Сен Жермен #ФК Манчестър Сити #Родри

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