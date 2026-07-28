Родри претърпя операция на гърба

Полузащитникът на Манчестър Сити и испанския национален отбор Родри успешно претърпя операция на гърба, съобщиха от ​​клуба. Според информацията халфът ще се нуждае от кратък период на рехабилитация и се очаква да бъде готов за мача за Комюнити Шийлд на Англия срещу Арсенал, насрочен за 16 август.

Родри е изпитвал дискомфорт в гърба от известно време и операцията е била извършена, за да се коригира проблемът.

Полузащитникът изигра 33 мача за Сити през сезон 2025/2026, отбелязвайки два гола. Той спечели световното първенство през 2026 г. с испанския национален отбор и беше обявен за най-добър играч на турнира.

По-рано медиите съобщиха, че играчът е съгласен с условията да премине в Реал Мадрид.