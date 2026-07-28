БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Първи кадри на катастрофиралия на...
Чете се за: 03:52 мин.
Гранични полицаи евакуират с катер пасажери и екипаж от...
Чете се за: 01:50 мин.
МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради...
Чете се за: 01:35 мин.
Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова...
Чете се за: 01:30 мин.
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Родри претърпя операция на гърба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Очаква се полузащитникът да е готов за мача за Комюнити Шийлд.

родри отказа коментира бъдещето манчестър сити
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Полузащитникът на Манчестър Сити и испанския национален отбор Родри успешно претърпя операция на гърба, съобщиха от ​​клуба. Според информацията халфът ще се нуждае от кратък период на рехабилитация и се очаква да бъде готов за мача за Комюнити Шийлд на Англия срещу Арсенал, насрочен за 16 август.

Родри е изпитвал дискомфорт в гърба от известно време и операцията е била извършена, за да се коригира проблемът.

Полузащитникът изигра 33 мача за Сити през сезон 2025/2026, отбелязвайки два гола. Той спечели световното първенство през 2026 г. с испанския национален отбор и беше обявен за най-добър играч на турнира.

По-рано медиите съобщиха, че играчът е съгласен с условията да премине в Реал Мадрид.

#Родри

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
2
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
3
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
4
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
5
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
Иран предупреди България за „Безмер“, властите уверяват: Няма непосредствен риск
6
Иран предупреди България за „Безмер“, властите...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Футбол

Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА)
Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА)
Апоел Тел Авив пристигна в България в пълен състав преди реванша с Лудогорец Апоел Тел Авив пристигна в България в пълен състав преди реванша с Лудогорец
Чете се за: 02:22 мин.
БФС обяви съдийските назначения за третия кръг на Първа лига БФС обяви съдийските назначения за третия кръг на Първа лига
Чете се за: 03:12 мин.
Валентин Михов: Трябва да смачкаме Карабах със самочувствие Валентин Михов: Трябва да смачкаме Карабах със самочувствие
Чете се за: 02:30 мин.
Роберто Манчини е новият селекционер на италианския национален отбор Роберто Манчини е новият селекционер на италианския национален отбор
Чете се за: 03:02 мин.
Университатя Крайова не може да осигури безопасността на феновете на Левски с билети за домакинските сектори Университатя Крайова не може да осигури безопасността на феновете на Левски с билети за домакинските сектори
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Първи кадри на катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус (СНИМКИ)
ЕКСКЛУЗИВНО: Първи кадри на катастрофиралия на "Цариградско...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради забавянето на F-16 МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради забавянето на F-16
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Николай Денков: Ако президентът не наложи вето върху бюджета, ще сезираме Конституционния съд Николай Денков: Ако президентът не наложи вето върху бюджета, ще сезираме Конституционния съд
Чете се за: 07:30 мин.
У нас
Евакуирани са всички пътници от заседналия круизен кораб в река Дунав Евакуирани са всички пътници от заседналия круизен кораб в река Дунав
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Близо 1500 евро са неободими за месечната издръжка на тричленно...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на...
Чете се за: 03:45 мин.
Политика
Огненият ад в Европа: Още една жертва на пожарите във Франция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Мощен трус от 7,1 в Япония: Опасения за жертви в рухнал търговски...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ