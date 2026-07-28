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БФС обяви съдийските назначения за третия кръг на Първа лига

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Мариян Гребенчарски ще ръководи Левски – Септември, а Волен Чинков получи наряд за двубоя между ЦСКА и Дунав

БФС обяви съдийските назначения за третия кръг на Първа лига
Снимка: Startphoto.bg
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз, вече оглавявана от италианеца Матео Трефолони, обяви назначенията за мачовете от третия кръг на Първа лига

Един от най-интересните двубои в програмата - столичното дерби между Левски и Септември, беше поверен на Мариян Гребенчарски. За системата ВАР на срещата ще отговаря Радослав Гидженов.

Волен Чинков ще бъде главен съдия на домакинството на ЦСКА срещу Дунав Русе, а негов помощник във ВАР стаята ще бъде Никола Попов.

Малкото столично дерби между Славия и Локомотив София ще бъде ръководено от Венцислав Митрев, докато Димитър Димитров получи наряд за двубоя между ЦСКА 1948 и Арда.

Любослав Любомиров ще свири срещата между Ботев Пловдив и Черно море, Георги Стоянов е назначен за мача на Лудогорец срещу Ботев Враца, а Никола Попов ще бъде главен рефер на двубоя между Спартак Варна и Локомотив Пловдив.

Съдийската комисия към БФС уточни, че си запазва правото да прави промени в назначенията при необходимост.

Съдийски назначения за 3-ия кръг на Първа лига
31 юли (петък), 19:00 часа
Славия – Локомотив София
Главен съдия: Венцислав Митрев
Асистенти: Дарин Иванов, Красимир Миланов
Четвърти съдия: Кристина Георгиева
ВАР: Мартин Марков
АВАР: Геро Писков

31 юли (петък), 21:15 часа
ЦСКА 1948 – Арда
Главен съдия: Димитър Димитров
Асистенти: Мартин Маргаритов, Радослав Вутов
Четвърти съдия: Любомир Вушовски
ВАР: Станимир Тренчев
АВАР: Антонио Антов

1 август (събота), 19:00 часа
Левски – Септември София
Главен съдия: Мариян Гребенчарски
Асистенти: Георги Минев, Костадин Тановчев
Четвърти съдия: Георги Спасов
ВАР: Радослав Гидженов
АВАР: Денислав Сталев

1 август (събота), 21:15 часа
Ботев Пловдив – Черно море
Главен съдия: Любослав Любомиров
Асистенти: Дениз Соколов, Николай Попниколов
Четвърти съдия: Димо Димов
ВАР: Геро Писков
АВАР: Михаел Павлов

2 август (неделя), 19:00 часа
Лудогорец – Ботев Враца
Главен съдия: Георги Стоянов
Асистенти: Иво Колев, Светослав Енчев
Четвърти съдия: Красимир Кръстев
ВАР: Кристиян Колев
АВАР: Тодор Киров

2 август (неделя), 21:15 часа
ЦСКА – Дунав Русе
Главен съдия: Волен Чинков
Асистенти: Тодор Вуков, Желязко Пилатов
Четвърти съдия: Мариян Гребенчарски
ВАР: Никола Попов
АВАР: Християна Гутева

3 август (понеделник), 21:15 часа
Спартак Варна – Локомотив Пловдив
Главен съдия: Никола Попов
Асистенти: Мартин Венев, Иван Иванов
Четвърти съдия: Георги Спасов
ВАР: Димитър Димитров
АВАР: Иво Колев

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