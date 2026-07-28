БФС обяви съдийските назначения за третия кръг на Първа лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз, вече оглавявана от италианеца Матео Трефолони, обяви назначенията за мачовете от третия кръг на Първа лига

Един от най-интересните двубои в програмата - столичното дерби между Левски и Септември, беше поверен на Мариян Гребенчарски. За системата ВАР на срещата ще отговаря Радослав Гидженов.

Волен Чинков ще бъде главен съдия на домакинството на ЦСКА срещу Дунав Русе, а негов помощник във ВАР стаята ще бъде Никола Попов.

Малкото столично дерби между Славия и Локомотив София ще бъде ръководено от Венцислав Митрев, докато Димитър Димитров получи наряд за двубоя между ЦСКА 1948 и Арда.

Любослав Любомиров ще свири срещата между Ботев Пловдив и Черно море, Георги Стоянов е назначен за мача на Лудогорец срещу Ботев Враца, а Никола Попов ще бъде главен рефер на двубоя между Спартак Варна и Локомотив Пловдив.

Съдийската комисия към БФС уточни, че си запазва правото да прави промени в назначенията при необходимост.

Съдийски назначения за 3-ия кръг на Първа лига

31 юли (петък), 19:00 часа

Славия – Локомотив София

Главен съдия: Венцислав Митрев

Асистенти: Дарин Иванов, Красимир Миланов

Четвърти съдия: Кристина Георгиева

ВАР: Мартин Марков

АВАР: Геро Писков

31 юли (петък), 21:15 часа

ЦСКА 1948 – Арда

Главен съдия: Димитър Димитров

Асистенти: Мартин Маргаритов, Радослав Вутов

Четвърти съдия: Любомир Вушовски

ВАР: Станимир Тренчев

АВАР: Антонио Антов

1 август (събота), 19:00 часа

Левски – Септември София

Главен съдия: Мариян Гребенчарски

Асистенти: Георги Минев, Костадин Тановчев

Четвърти съдия: Георги Спасов

ВАР: Радослав Гидженов

АВАР: Денислав Сталев

1 август (събота), 21:15 часа

Ботев Пловдив – Черно море

Главен съдия: Любослав Любомиров

Асистенти: Дениз Соколов, Николай Попниколов

Четвърти съдия: Димо Димов

ВАР: Геро Писков

АВАР: Михаел Павлов

2 август (неделя), 19:00 часа

Лудогорец – Ботев Враца

Главен съдия: Георги Стоянов

Асистенти: Иво Колев, Светослав Енчев

Четвърти съдия: Красимир Кръстев

ВАР: Кристиян Колев

АВАР: Тодор Киров

2 август (неделя), 21:15 часа

ЦСКА – Дунав Русе

Главен съдия: Волен Чинков

Асистенти: Тодор Вуков, Желязко Пилатов

Четвърти съдия: Мариян Гребенчарски

ВАР: Никола Попов

АВАР: Християна Гутева

3 август (понеделник), 21:15 часа

Спартак Варна – Локомотив Пловдив

Главен съдия: Никола Попов

Асистенти: Мартин Венев, Иван Иванов

Четвърти съдия: Георги Спасов

ВАР: Димитър Димитров

АВАР: Иво Колев