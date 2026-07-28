ЦСКА продаде Матиас Фаетон в Сингапур

ЦСКА се раздели с крилото Матиас Фаетон, съобщиха от пресслужбата на столичани.

Фланговият футболист тренираше с "армейците" по време на лятната подготовка, като игра и в контролите, но в крайна сметка ще продължи кариерата си в Сингапур.

Там той ще облече екипа на Лайън Сити Сейлърс.

Националът на Гваделупа се присъедини към "армейския" тим през 2023 година, като оттогава изигра 68 мача и отбеляза 10 попадения.

През изминалата кампания Фаетон игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих.