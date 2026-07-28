Зинедин Зидан поема националния отбор на Франция с договор за четири години

Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция, съобщиха от футболната федерация на страната. Договорът му е за четири години.

"Това е изключителен момент. Такъв е заради човека, който седеше до мен. Зинедин е една от легендите на френския футбол и в продължение на много години казваше, че една от мечтите му е да поеме ръководството на националния отбор", заяви Филип Диало, президент на френската футболна централа.

54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година.

"Бих искал да благодаря на Дидие Дешан и неговия екип за работата им. В продължение на 14 години той водеше френския отбор до върха", каза още Диало.

Дешан спечели световното първенство през 2018 година и се оттегли след Мондиал 2026, където Франция загуби срещу Испания на полуфиналите.

"Бих искал да ви благодаря за доверието на ръководството. Разговаряхме тази сутрин. Благодарен съм на всички служители на Френската футболна федерация за ежедневната им работа. това е сбъдната мечта за мен. В продължение на четири или пет години имах предложения да ръководя клуб, но ги отказах заради френския национален отбор. Това е единственото нещо, което някога съм искал да правя. Знам това от дете - започнах в младежкия отбор и се изкачих през всички формации, докато стигнах до първия състав. Ще дам всичко от себе си, за да гарантирам, че този отбор ще продължи да печели, това е единственото нещо, което ме мотивира", каза Зидан, който в три поредни сезона спечели Шампионската лига с Реал Мадрид.

Той иска да демонстрира своя стил чрез играта на френския отбор.

"Скоро ще видите стила ми, ще проведем пресконференция през септември. Вдъхновен съм от играта. Бях номер 10, а отбелязването на голове ме вдъхновява най-много. Живях в Испания 25 години, знаете какво означава това. На терена бях лидер. Днес се превръщам в лидер благодарение на опита, който притежавам. Имаме страхотен отбор. Трябва да се запозная със ситуацията, да се срещна с играчите, да обясня плана си за игра и какво точно ще правим заедно. След това, като треньор, ще зависи от мен да гарантирам, че този отбор ще продължи да печели. Резултатите на френския тим бяха отлични, играта също беше отлична. Наистина ми хареса, както и на всички останали. Феновете нямат от какво да се оплакват. Ще работим по различен начин. Дешан си е Дешан, Блан си е Блан, Зидан си е Зидан. Ще правя това, което най-добре знам. Искам да осигуря стабилност, за да може френският отбор да продължи да печели", каза още Зидан пред медиите.