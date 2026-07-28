Преснел Кимпембе подписа с катарски клуб от втора дивизия

Бившият национал и защитник на Пари Сен Жермен Преснел Кимпембе продължава приключението си в Катар. Той се присъединява към Ал-Харайтият, който играе във втора дивизия. Шампионът с Франция от световното първенство през 2018 г. напуска Катар СК, в който прекара един сезон и в който взе участие само в 11 мача.

Новият му клуб обяви новината в социалните мрежи. 30-годишният централен защитник и бивш френски национал (28 мача) приключи престоя си в ПСЖ миналото лято след дванадесет години, помрачени от дълго отсъствие и сериозни контузии, включително скъсано ахилесово сухожилие.

30-годишният футболист е юноша на парижани и прекара десет сезона като част от първия състав на клуба, изигравайки 241 мача. Кимпембе беше част от отбора, който победи Интер с 5:0 във финала на Шампионската лига преди година. Именно Кимпембе изнесе трофея на терена заедно с френската легенда на Арсенал Тиери Анри преди началото на тазгодишния финал, в който ПСЖ победи „артилеристите“ и дори беше насърчен от бившите си съотборници да го вдигне след успеха.

Роденият във Вал д'Оаз Преснел Кимпембе се присъединява към амбициозния клуб Ал-Харайтият, подгласник в лигата им миналия сезон. Там той ще се събере отново с бившия младежки играч на Пари Сен Жермен, левия защитник Каис Наджех (23).