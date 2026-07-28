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Ливърпул постигна договорка с Брадли Баркола, остава споразумение с ПСЖ

Мариан Николов от Мариан Николов
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Френският национал е дал принципното си съгласие за трансфер на "Анфийлд“, а парижани настояват за около 140 милиона паунда

Ливърпул постигна договорка с Брадли Баркола, остава споразумение с ПСЖ
Снимка: AP Photo
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Ливърпул е направил сериозна крачка към привличането на Брадли Баркола, след като е постигнал принципна договорка с френския национал относно личните му условия.

Според информация от Франция крилото на Пари Сен Жермен е дало съгласието си да премине на "Анфийлд“, след като е провело разговори със старши треньора на английския шампион Андони Ираола. Именно испанският специалист е изиграл ключова роля, за да убеди 23-годишния футболист да избере Ливърпул.

Въпреки договорката с играча, сделката далеч не е финализирана. Следващата задача пред ръководството на мърсисайдци е да постигне споразумение с Пари Сен Жермен, който оценява Баркола на около 140 милиона паунда.

Към французина има сериозен интерес и от други европейски грандове, включително Арсенал, но Ливърпул изглежда е изпреварил конкурентите си в битката за подписа му.

Баркола е отказал да поднови договора си с ПСЖ, а настоящият му контракт е до лятото на 2028 година. Това допълнително засилва очакванията, че през настоящия трансферен прозорец може да се стигне до раздяла между двете страни.

През миналия сезон френският национал записа 13 гола и седем асистенции във всички турнири, въпреки сериозната конкуренция в атаката на парижани. Той взе участие и на световното първенство през 2026 година, където изигра осем мача за Франция и отбеляза три попадения.

Ливърпул разглежда Баркола като един от основните кандидати да освежи офанзивната линия на отбора и да се превърне в дългосрочно решение в нападение.

#Арсенал ФК #ФК Пари Сен Жермен #Брадли Баркола

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