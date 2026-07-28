БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Разследват причините за катастрофата с...
Чете се за: 04:02 мин.
Гранични полицаи евакуират с катер пасажери и екипаж от...
Чете се за: 01:50 мин.
МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради...
Чете се за: 01:35 мин.
Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова...
Чете се за: 01:30 мин.
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова: Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
президентът илияна йотова отличи успешните участници инициативата bdquoспортувай президентаldquo
Снимка: БТА
Слушай новината

Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата. Това написа във фейсбук страницата си президентът Илияна Йотова.

"Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция. Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика.

Благодаря и на всички граждани и организации, които през последните дни застанаха зад мен.
Приемам това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност. Пред нас стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение. Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество."

#премиерът Румен Радев #президентът Илияна Йотова #благодарност

Последвайте ни

ТОП 24

Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
1
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
3
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
4
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
5
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
Тръмп ще попита Путин дали руски сателити помагат на Техеран да нанасят удари в Близкия изток
6
Тръмп ще попита Путин дали руски сателити помагат на Техеран да...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Политика

Радев за американските самолети: Не се ангажира със срок за разполагането им в „Безмер“
Радев за американските самолети: Не се ангажира със срок за разполагането им в „Безмер“
Политически реакции след като Радев подкрепи Йотова Политически реакции след като Радев подкрепи Йотова
Чете се за: 02:20 мин.
Николай Денков: Ако президентът не наложи вето върху бюджета, ще сезираме Конституционния съд Николай Денков: Ако президентът не наложи вето върху бюджета, ще сезираме Конституционния съд
Чете се за: 07:30 мин.
Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция
Чете се за: 03:45 мин.
Три месеца преди вота: Правната комисия прие на второ четене промените в изборния кодекс Три месеца преди вота: Правната комисия прие на второ четене промените в изборния кодекс
Чете се за: 02:57 мин.
МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради забавянето на F-16 МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради забавянето на F-16
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Новите мантинели може да се окажат остарели още преди да бъдат подменени
Новите мантинели може да се окажат остарели още преди да бъдат...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО: Разследват причините за катастрофата с автобус 204, иззети са записите от камерите (СНИМКИ) ЕКСКЛУЗИВНО: Разследват причините за катастрофата с автобус 204, иззети са записите от камерите (СНИМКИ)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Две години и половина след насилието: 7-годишният Адриян даде показания в синя стая Две години и половина след насилието: 7-годишният Адриян даде показания в синя стая
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Близо 1500 евро са необходими за месечната издръжка на тричленно...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Рекордно ниските нива на река Дунав блокираха круизен кораб и...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на...
Чете се за: 03:45 мин.
Политика
Огненият ад в Европа: Още една жертва на пожарите във Франция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ