Президентът Йотова: Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата

Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата. Това написа във фейсбук страницата си президентът Илияна Йотова.

"Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция. Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика.

Благодаря и на всички граждани и организации, които през последните дни застанаха зад мен.

Приемам това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност. Пред нас стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение. Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество."