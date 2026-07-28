Челси записа победа в неофициалния дебют на Чаби Алонсо

Челси постигна победа с резултат 6:4 над австралийския Уестърн Сидни Уондърърс в неофициалния дебют на Чаби Алонсо като мениджър на английския отбор.

Двубоят, който се игра в Сидни, можеше да завърши неблагоприятно за "сините", ако бразилецът Жоао Педро не бе реализирал хеттрик в последните десетина минути от срещата, с който да доведе резултата от 3:4 до крайното 6:4.

През първата част Алонсо даде игрово време предимно на футболисти от академията на Челси и още в шестата минута 17-годишният казахстанец Дастан Саптаев откри резултата в полза на лондончани.

Антони Пантазопулос изравни за Уестърн Сидни преди да е изминал и четвърт час от началото на срещата, а в 32-рата минута Ейдън Хаманд направи пълен обрат в полза на домакините от Сидни.

До почивката Челси успя да изравни с гол на новото попадение Дарио Есуго за 2:2.

Уестърн Сидни отново поведе в резултата в 62-рата минута чрез малтиеца Дилан Шицлуна, а веднага след гола и двамата треньори направиха куп промени в съставите си. За Челси в игра се появиха по-опитните футболисти и това си пролича мигновено.

Джейми Гитънс бе точен за 3:3 в 66-ата минута, но дванадесет след това Ауан Луал преодоля Роберт Санчес за четвърти гол в полза на австралийците.

Тогава обаче дойдоха минутите на Жоао Педро. В 80-ата той изравни за 4:4, в 85-ата вкара за 5:4 след асистенция на Коул Палмър, а в 89-ата минута оформи и крайния резултат.

Следващата проверка за Челси е на 1 август срещу Тотнъм, като мачът отново ще се играе в Сидни.