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Роберто Манчини отново ще бъде селекционер на Италия

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Спорт
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Италианецът беше начело на италианския национален отбор от 2018 до 2023 г.

Роберто Манчини
Снимка: БГНЕС
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Роберто Манчини ще се завърне като селекционер в италианския национален отбор, според журналиста Фабрицио Романо. Назначението на 61-годишния специалист ще бъде обявено скоро.

Манчини преди това е работил в Лацио, Фиорентина, Интер, Манчестър Сити, Галатасарай, Зенит и Ал-Сад. Той е бил и старши треньор на националните отбори на Италия и Саудитска Арабия.

Манчини беше начело на италианския национален отбор от 2018 до 2023 г. Под негово ръководство състава спечели Евро 2020 и два пъти завърши с бронз в Лигата на нациите (2020/21 и 2022/23).

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#Национален отбор на Италия по футбол #Роберто Манчини

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