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Манчини, Анчелоти и Пирло остават кандидати за треньорския пост на националния отбор на Италия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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медиите италия пратиха роберто манчини псж
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Андреа Пирло, Роберто Манчини и Карло Анчелоти остават основни кандидати за поста национален селекционер на Италия, съобщават медиите в страната в събота. През тази седмица испанецът Пеп Гуардиола отклони предложението на италианската футболна федерация да поеме четирикратните световни шампиони.

През тази година Дженаро Гатузо подаде оставка като старши треньор "адзурите", които пропуснаха да участват на трети последоватален световен шампионат. Роберто Манчини, извел Италия до титлата на Евро 2020, бившият халф на Италия Андреа Пирло и Карло Анчелоти, водил Бразилия на Мондиал 2026, са основните кандидати за вакантното в момента място.

Президентът на италианската футболна централа Джовани Малаго заяви, че е можело да бъдат направени изключения относно бюджета за заплата на 55-годишния испанец Гуардиола, който преди това беше треньор на Манчестър Сити, Барселона и Байерн Мюнхен.

#Роберто Манчини #Андреа Пирло #Карло Анчелоти

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