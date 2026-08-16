Себастиен Поконьоли е новият селекционер на Шотландия

Себастиан Поконьоли беше назначен за мениджър на шотландския национален отбор с първоначален двугодишен договор, съобщиха от Футболната асоциация на страната в неделя.

39-годишният бивш треньор на Монако заменя Стив Кларк и ще води тима в кампанията на "гайдарите" в Лигата на нациите.

"Когато за първи път чух за този интерес, веднага бях развълнуван от възможността. Феновете на Шотландия са известни със страстта си. Това се видя най-скоро на Световното първенство в САЩ. Аз самият го изпитах като играч на Белгия, когато играхме през 2013 година", каза Поконьоли.

Бившият ляв краен защитник, който е играл за няколко клуба в кариерата си, включително английските Уест Бромич и Брайтъ. Той е вторият чуждестранен мениджър на националния отбор на Шотландия след германеца Берти Фогтс, който беше начело на "гайдарите" от 2002 до 2004 година.

"Заедно с моя треньорски екип ще направя всичко възможно, за да им дам състав, с който да се гордеят и да надградят успеха, който вече е постигнат от моя предшественик", каза още белгийският специалист.