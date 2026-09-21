Гол от пряк свободен удар на Лионел Меси не бе достатъчен за шампионатен успех на Интер Маями

Срещата между Интер Маями и Сан Диего, от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър, завърши при равенство 2:2. Звездата на шампионите Лионел Меси отново попадна под светлините на прожекторите, като се разписа от пряк свободен удар.

Гостите откриха резултата в 12-ата минута. Йепе Тверсов изведе Андерс Дрейер сам срещу вратаря и нападателят копна топката над вратаря Дейн Клеър, за да даде аванс на тима си.

След още 12 минути игра в Маями Лео Меси възобнови равенството с гол от пряк свободен удар.

След почивката Маркус Ингвартсен си помисли, че е върнал преднината на тима си, но попадението му не бе зачетено заради засада.

Възпитаниците на Кили Гонсалес стигнаха до обрат в 74-ата минута. Луис Суарес завърши многоходова атака с плътен шут от малък ъгъл.

Футболистите на Мики Варас имаха последната дума в двубоя. Андерс Дрейер удвои головата си сметка и оформи крайния резултат с изстрел в близкия ъгъл.

Сан Диего остава на 10-ото място в класирането на Западната конференция с актив от 31 точки. Интер Маями заема 3-ата позиция в подреждането на Източната конференция с 36 пункта.