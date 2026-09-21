ПСЖ спечели гостуването си на Олимпик Марсилия с голове след почивката

Пари Сен Жермен победи Олимпик Марсилия с 2:1 в последния мач от 5-ия кръг на Лига 1. Домакините се бориха за точка до последно, но червен картон на Тимъти Уеа им попречи да избегнат загубата.

През първото полувреме на стадион "Велодром" в Марсилия двата отбора си размениха по един точен удар, но до гол не се стигна, след намесите на Джефри Де Ланге и Матвей Сафонов.

След почивката парижани заслужено откриха резултата. В 66-ата минута Феран Торес засече с глава центриране в наказателното поле на Дезире Дуе.

Възпитаниците на Бруно Женезио възобновиха равенството пет минути по-късно. След поредица от финтове в наказателното поле Анхел Гомес стреля в близкия ъгъл и изравни.

Радостта на домакините продължи само две минути. Джефри Де Ланге изби шут на Маркиньос, но защитникът бе точен при добавката за 2:1.

Надеждите за нов изравнителен гол за играчите в бяло претърпяха крах в 77-ата минута. Капитанът Тимъти Уеа бе изгонен, след втори жълт картон, за задържане на Нуно Мендеш.

ПСЖ се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 8 пункта. Олимпик Марсилия остава на предпоследната 17-а позиция в подреждането с 3 точки.