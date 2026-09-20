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Милан с най-убедителната си победа при Аморим

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Милан поведе с първото си голово положение, а след почивката Рабио и Морейра сложиха точка на спора.

рубен аморим хора нямат търпение препънем
Снимка: БГНЕС
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Милан записа най-убедителната си победа под ръководството на Рубен Аморим, след като се наложи с 3:0 над Лече в последния мач от петия кръг на Серия „А“.

Кристиан Пулишич откри резултата в 14-ата минута с първия си клубен гол за 2026 година. Адриен Рабио удвои в 61-ата, а резервата Диего Морейра оформи крайното 3:0 в 73-ата минута.

Успехът сложи край на серията на „росонерите“ от три мача без победа във всички турнири. Милан записа и шеста поредна домакинска победа със суха мрежа срещу Лече, като четири от тези успехи са с 3:0.

Двубоят се проведе ден след 100-годишнината от откриването на „Сан Сиро“, а преди началото му беше почетен с минута мълчание легендарният нападател на Интер и Италия Сандро Мацола. Специален гост на трибуните беше тенис звездата Арина Сабаленка.

Аморим направи шест промени в състава след загубата с 0:2 от Бенфика в Лига Европа, като Пулишич започна като титуляр за първи път през сезона. Милан поведе с първото си голово положение, а след почивката Рабио и Морейра сложиха точка на спора.

#Милан ФК #Рубен Аморим

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