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Ювентус наказа Аталанта и се върна на победния път

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Спорт
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Франсиско Консейсао и Глейсон Бремер отбелязаха головете за „бианконерите“, които използваха по най-добрия начин своите възможности и нанесоха трета поредна загуба на тима на Маурицио Сари.

Бремер Ювентус
Снимка: БГНЕС
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Ювентус показа отлична ефективност и се наложи с 2:0 над Аталанта в мач от Серия А. Франсиско Консейсао и Глейсон Бремер отбелязаха головете за „бианконерите“, които използваха по най-добрия начин своите възможности и нанесоха трета поредна загуба на тима на Маурицио Сари.

С успеха Ювентус събра 10 точки и се нареди на пето място заедно с Фрозиноне и Комо. Аталанта остава с шест точки и заема 12-ата позиция.

„Старата госпожа“ демонстрира, че се намира в добра форма, след като преди този двубой разгроми с 5:0 НЕК Неймеген – един от съперниците на Левски в Европа. В първенството обаче Ювентус бе спечелил само точка в предишните си два мача.

На „бианконерите“ им бе необходим само един реален шанс, за да поведат. В 28-ата минута Зеки Челик се освободи отляво и намери непокрития Франсиско Консейсао. Португалецът не се поколеба и с първото си докосване от около 12 метра изпрати топката в далечния долен ъгъл – 1:0.

Аталанта можеше да изравни още преди почивката. Гостите претендираха за дузпа за нарушение срещу Джонатан Роу, но съдията остави играта да продължи.

След почивката тимът на Сари потърси изравняването и създаде няколко добри ситуации. Роу и Шарл де Кетеларе обаче не успяха да се възползват от възможностите си.

Ювентус пък показа отново защо бе по-ефективният отбор. В 77-ата минута Глейсон Бремер сложи точка на спора. Защитникът бе оставен непокрит в малкото наказателно поле и с глава засече центриране от корнер на Егон Жегрова за крайното 2:0.

Така Ювентус се върна към победите в първенството, докато Аталанта продължава да търси изход от лошата серия.

#Серия А 2026/2027 #ФК Ювентус #ФК Аталанта

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