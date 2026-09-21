Жозе Моуриньо обвини съдията за загубата на Реал от Атлетико Мадрид

Жозе Моуриньо се нуждаеше само от лист хартия, за да произнесе присъдата си за неделното дерби в Мадрид, размахвайки снимки на два шпагата през първото полувреме, обвинявайки съдиите, че са загубили контрол върху мача при загубата на Реал Мадрид с 1:2 от Атлетико Мадрид.

Реал бяха бесни, че защитникът на Атлетико Кристиан Ромеро не беше изгонен за грубо нарушение срещу Джуд Белингам, а също така се оплакаха от фаул Лий Канг-ин срещу Федерико Валверде, преди "белите" да останат с десет души пет минути след почивката.

„Можехме да пропуснем пресконференцията, защото историята на мача е точно тук. Това бяха два ясни червени картона. Трудностите, с които се сблъскахме след изгонването - 11 срещу 10. Е, можем да си представим какви щяха да бъдат 50 минути 11 срещу 9, ако справедливостта беше възтържествувала“, каза Моуриньо, показвайки снимките в началото на близо петминутна тирада.

Защитникът на Реал Дийн Хаусен беше изгонен, след като събори Джулиано Симеоне в наказателното поле.

Моуриньо каза, че може само да „прегърне“ играчите си след това, което той определи като първо полувреме „пълно с класа и страхотен характер“, но отправи остри критики към съдията Мигел Анхел Ортис Ариас и тези, които го назначиха.

„Поставиха съдия на 41 години, без международен опит - със сигурност не, защото е страхотен съдия. След това горкият човек дойде тук и не успя да се справи с напрежението - и това наистина е голямо напрежение. Наричам го „натиск в стил 80-те“ тук на този стадион, което рядко се вижда в наши дни“, добави треньорът на Реал.

Реал вече е на шест точки зад Барселона.

„Ако просто ни оставят на мира и ни позволят да се състезаваме наравно с всички останали, все още имаме дълъг път. Не искам да стигам дотам, че да казвам, че това е било нагласено... Искам да вярвам, че просто са направили грешка“, допълни той.