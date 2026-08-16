Дженоа и Фрозиноне продължават към третия кръг за Купата на Италия

Участниците в Серия А Дженоа и Фрозиноне се класираха за третия кръг (1/16-финали) в турнира за Купата на Италия по футбол.

Дженоа победи втородивизионния Асколи с 4:1 като домакин с попадения на Алесандро Маркандали и Томазо Балданци през първото полувреме, както и на Лоренцо Коломбо и Елиас Хавел през втората част.

В следващия етап на турнира за Купата на Италия футболистите на Дженоа ще се изправят срещу друг отбор от Серия В - Зюдтирол.

Спечелилият промоция за италианския футболен елит Фрозиноне надигра втородивизионния Юве Стабия също с 4:1 като домакин и в третия кръг ще срещне победителя от двубоя Сасуоло - Чезена.