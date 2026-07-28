БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бранител на Университатя аут за реванша с Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Контузия извади централния защитник от сметките на румънците.

Бранител на Университатя аут за реванша с Левски
Слушай новината

Украйинският футболен национал Олександър Романчук от Университатя Крайова ще пропусне реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Левски заради контузия, съобщава румънското издание "Фанатик".

Българският първенец има аванс от 1:0, а утре от 20:30 часа гостува във решаващия втори мач.

Централният защитник Романчук отпада за двубоя заради съмнения за мускулно разкъсване. Старши треньорът Фелипе Коельо има няколко опции за неговата смяна в стартовия състав, които са Никола Стеванович или Юрай Бадел, както и връщането в отбрана на дефанзивния халф Александру Крецу.

Голмайсторът на тима Асад Ал Хамлави, който пропусна първата среща в София, остава под въпрос и за реванша, като шансовете му да се появи в игра си минимални, пише "ПримаСпорт".

Левски заминава тази сутрин за Румъния, като официалната тренировка на отбора на стадион „Йон Облеменко“ в Крайова ще стартира довечера в 19:00 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

От софийския клуб вчера предупредиха привържениците си да не пътуват за мача, тъй като билетите, закупени от български фенове за секторите със запалянковци на домакините за реванша в сряда ще бъдат анулирани.

Левски изтърпява санкция със забрана за продажба на билети за гостуващия сектор.

Свързани статии:

Даниел Боримиров: Имаме предимство, дано го запазим
Даниел Боримиров: Имаме предимство, дано го запазим
Отиваме с нагласата за победа и класиране за следващата фаза, заяви...
Чете се за: 02:07 мин.
#Олександър Романчук #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, четирима са откарани в болници
1
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
3
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско...
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
4
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
5
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
6
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Футбол

Зинедин Зидан поема националния отбор на Франция с договор за четири години
Зинедин Зидан поема националния отбор на Франция с договор за четири години
БФС представи новия председател на Съдийската комисия Матео Тефолони БФС представи новия председател на Съдийската комисия Матео Тефолони
Чете се за: 02:27 мин.
Преснел Кимпембе подписа с катарски клуб от втора дивизия Преснел Кимпембе подписа с катарски клуб от втора дивизия
Чете се за: 01:52 мин.
Даниел Боримиров: Имаме предимство, дано го запазим Даниел Боримиров: Имаме предимство, дано го запазим
Чете се за: 02:07 мин.
БФС провежда форум за детско-юношеския футбол БФС провежда форум за детско-юношеския футбол
Чете се за: 02:05 мин.
Лийдс е близо до привличането на Джеймс Трафорд Лийдс е близо до привличането на Джеймс Трафорд
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Транспортират с въздушна линейка дете, пострадало с тротинетка в Лясковец
Транспортират с въздушна линейка дете, пострадало с тротинетка в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки хиляди хора Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки хиляди хора
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в правната...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ