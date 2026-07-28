Бранител на Университатя аут за реванша с Левски

Украйинският футболен национал Олександър Романчук от Университатя Крайова ще пропусне реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Левски заради контузия, съобщава румънското издание "Фанатик".

Българският първенец има аванс от 1:0, а утре от 20:30 часа гостува във решаващия втори мач.

Централният защитник Романчук отпада за двубоя заради съмнения за мускулно разкъсване. Старши треньорът Фелипе Коельо има няколко опции за неговата смяна в стартовия състав, които са Никола Стеванович или Юрай Бадел, както и връщането в отбрана на дефанзивния халф Александру Крецу.

Голмайсторът на тима Асад Ал Хамлави, който пропусна първата среща в София, остава под въпрос и за реванша, като шансовете му да се появи в игра си минимални, пише "ПримаСпорт".

Левски заминава тази сутрин за Румъния, като официалната тренировка на отбора на стадион „Йон Облеменко“ в Крайова ще стартира довечера в 19:00 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

От софийския клуб вчера предупредиха привържениците си да не пътуват за мача, тъй като билетите, закупени от български фенове за секторите със запалянковци на домакините за реванша в сряда ще бъдат анулирани.

Левски изтърпява санкция със забрана за продажба на билети за гостуващия сектор.