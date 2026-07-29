Неймар: Времето ми с националния отбор на Бразилия приключи

Легендата Неймар потвърди оттеглянето си от от националния отбор на Бразилия след безличното представяне на "Селесао" на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Селекцията на Карло Анчелоти отпадна още от Норвегия и мнозина се надяваха крилото да не прибърза с отказването си, но той взе решение след 4:2 над Универсидад Сентрал със Сантош.

"Времето ми в националния отбор приключи. Писах история, бях много щастлив, дадох кръвта си, живота си, винаги се борех за жълтата фланелка, но вече не го искам“, обяви звездата.

Решението бележи края на една ера за бразилския футбол, тъй като от сцената слиза водещият голмайстор на "Селесао" за всички времена.

Неймар записа общо 130 срещи за националния отбор на Бразилия, в които отбеляза 80 гола. В продължение на почти 20 години той премина през всички национални формации, а дебютът му за първия тим бе през 2010 г.