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Левски научава дали ще играе в Европа до края на 2026 г.

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Битката Университатя Крайова – Левски е насрочена за 20:30 часа.

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Снимка: Startphoto.bg
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Левски има шансa още тази вечер да си подпечата дългоочакваното завръщане в основната фаза на европейски турнир. Класирането за третия предварителен кръг на Шампионска лига означава, че „сините“ най-малко ще участват в Лигата на конференциите.

„Сините“ имат преднина от гол (1:0) преди реванша с Университатя Крайова в Румъния. Съперникът е сочен за фаворит, а на стадиона в северната съседка ще има над 20 000 привърженици и нито един на Левски. Решението е продиктувано от наказанието на УЕФА след напрежението с участието на български фенове в Босна и Херцеговина.

Добрата новина е, че за Хулио Веласкес ще са на разположение трима нови играчи, спрямо победата над Локомотив София с 2:1 през уикенда. Става въпрос за Хуан Переа, Асен Митков и Мехди Мубарик.

Още във вторник 44-годишният специалист обяви, че Переа и Мубарик ще бъдат на разположение. Присъствието на Митков обаче може да се приеме за изненада.

Извън групата на Левски очаквано отпаднаха възстановяващите се от операции Стипе Вуликич и Радослав Кирилов, както и контузеният Оливер Камдем. Последният скоро също може да претърпи интервенция.

Лошата новина за домакините е тежката загуба с 1:5 от Динамо Букурещ през уикенда. Всички около клуба са бесни заради многото промени в състава преди ключовия реванш.

В същото време Левски е с актив от четири поредни победи и едно реми след първите си пет двубоя през сезона.

Битката Университатя Крайова – Левски е насрочена за 20:30 часа.

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