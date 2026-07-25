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Левски си тръгна доволен от "Надежда" след светкавичен обрат срещу Локомотив

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 05:32 мин.
Спорт
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"Сините" трябваше да се потрудят, за да сломят съпротивата на столичните "железничари" в Първа лига.

Левски си тръгна доволен от "Надежда" след светкавичен обрат срещу Локомотив
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Левски продължава по план в Първа лига. Действащите шампиони се наложиха над Локомотив София с 2:1 в среща от втория кръг, изиграна на стадион "Локомотив".

В автори на попаденията за "сините" се превърнаха Рейналдо и Сержиньо, които реализираха по едно попадение в рамките на 5 минути през второто полувреме, докато за столичните "железничари" се разписа Спас Делев. Селекцията на Хулио Веласкес трябваше да се потруди доста, тъй като срещна сериозна съпротива от състава, воден от Любослав Пенев, но намери пътя към втората си победа благодарение на светкавичния обрат. За "черно-червените" това бе първа загуба от началото на сезона в родния елит.

Това се оказа за тима от "Герена" да се изкачи на върха с пълен актив от 6 точки, а за столичните "железничари" имат точка и заемат десетото място във временното класиране. Следващият мач за Левски в шампионата ще бъде на 1 август (събота), когато ще домакинства на Септември, докато Локомотив ще спори с друг столичен тим - Славия на 31 юли. Преди това актуалният първенец ще има визита на Университатя Крайова на 29-и във втория мач от втория квалификационен кръг в Шампионската лига.

Първата сериозна възможност дойде за гостите още в 3-та минута. След бърз преход Стивън Стоянчов стреля, но твърде слабо и това не представляваше за Мартин Величков да улови.

Домакините се нуждаеха от само една минута по-късно да отвърнат с шут на Димитър Костадинов, а Светослав Вуцов внимаваше и отрази.

Колебанията за „сините“ бяха на дневен ред, като от голлинията трябваше да бъде изчистен удар с глава.

В 11-та минута столичните „железничари“ се възползваха от тези проблеми и отбелязаха. Точен бе Ерол Дост, който си спечели предимство и отбеляза. Последва намеса на ВАР, тъй като самият футболист бе играл с ръка в наказателното поле и попадението бе отменено.

В 24-та минута тимът от „Герена“ можеше да отбележи първо попадение. Сержиньо центрира, а Евертон Бала стреля, но Величков бе на мястото си и го спря. Бразилецът направи добавка, оказала се в аут.

4 минути след това Алекс Сентейес бе оставен сам в наказателното поле и опита шут, който мина встрани от вратата на Величков.

В 33-та минута Мазир Сула центрира от корнер, като този път Стоянчов шутира неточно с глава.

Второто полувреме стартира оптимистично за „черно-червените“, тъй като се разминаха с попадението. След открадната топка Костадинов изведе Спас Делев в наказателното поле. Той отправи шут в близкия десен ъгъл, но отново Вуцов демонстрира класа и не позволи топката да навести вратата му.

Пет минути след това и Величков се отличи със спасяване при изстрел на Рейналдо от дистанция.

В 60-та минута домакините първи нанесоха своя удар. Костадинов изведе Делев, който остана очи в очи с Вуцов и с техничен удар прати топката във вратата му.

Действащите шампиони успяха да отвърнат. В 70-а минута Сержиньо центрира от пряк свободен удар към далечната греда, а там Рейналдо бе непокрит и разстреля Величков, засичайки топката. Последва нова намеса на ВАР, при която се изискваше и по-сериозно внимание от Никола Попов. Главният рефер отиде да гледа ситуацията и отмени гола, тъй като Гашпер Търдин влияеше на играта и бил в засада.

В 77-та минута търпението на гостите бе материализирано в първо попадение. Сержиньо комбинира с Алдаир, като той опита центриране, но бе блокира от бранител. Топката се върна в него и този път португалецът пробва по земя да центрира. Сентейес се оказа най съобразителен и отклони към Рейналдо, който засече и прати топката във вратата, пазена от Величков, който стори всичко възможно, за да предотврати попадението.

5 минути по-късно „сините“ се добраха до обрата. След бърза контраатака, организирана от тях, Майкон изведе Рейналдо зад гърба на Ангел Лясков. Едно от новите попълнения на тима от „Герена“ намери Сержиньо с ниско центриране и той не се забави, за да накаже Величков и да отбележи втори гол за гостите.

До края на мача столичните "железничари" опитаха да се преборят за точка, но защитата на техните съперници издържа.

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