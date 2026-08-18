Росен Божинов и Пиза продължават напред за Купата на Италия

Отборите на Сасуоло, Пиза, Кремонезе и Палермо се класираха за третия кръг (1/16-финали) в турнира за Купата на Италия по футбол.

Елитният Сасуоло се наложи с 3:0 при домакинството си срещу Чезена от Серия В и на 1/16-финалите ще се изправи срещу Фрозиноне. Кристиан Волпато, Василие Аджич и Лука Липани реализираха головете за Сасуоло.

Второтодивизионният Пиза, чийто екип носи българският защитник Росен Божинов, отстрани друг тим от Серия В Емполи след 1:1 в редовното време и 4:3 при дузпите. Божинов остана резерва за домакините от Пиза.

Участникът в Серия В Палермо елиминира елитния Лече след победа с 2:0 като домакин. Сред резервите на Лече бе 18-годишният български вратар Пламен Пенев. За домакините се разписаха Доминик Вавасори и Йоел Поянпало.

Друг млад български вратар - 18-годишният Андрей Кръстев беше в групата на втородивизионния Сампдория при загубата с 0:2 като гост на Кремонезе.