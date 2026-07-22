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Левски пусна кръв на Университатя в първия дуел от Шампионската лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
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"Сините" пропуснаха да вземат по-сериозна преднина срещу румънците в квалификациите от турнира на богатите.

живо шампионска лига левски университатя крайова сините изпуснаха две чудесни възможности
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Левски се доближи до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в Първа лига се наложи над Университатя Крайова с 1:0 в първата среща от втория кръг на пресявките, изиграна на стадион "Георги Аспарухов".

В герой за "сините"се превърна Кристиан Димитров, който се разписа още през първото полувреме. По този начин селекцията, водена Хулио Веласкес, нанесе първия удар в дуела срещу състава на Фелипе Коелю. Двата отбора сътвориха мач, изпълнен доста положения, особено през второто полувреме, когато резултатът можеше да бъде по изразителен както за българите, така и за румънците.

Така всичко остава за реванша, който е планиран за 29 юли (сряда), когато Левски ще върне визитата на Университатя.


Домакините бяха доста активни в офанзивен план във встъпителните минути, стигайки до няколко корнера.

В 8-та минута усилията им се увенчаха с успех. Сержиньо получи на десния фланг и центрира, а Кристиан Димитров изпревари всички в наказателното поле на съперника, за да стигне пръв до топката и да прониже Лоренциу Попеску.

Гостите стигнаха до първа сериозна възможност 6 минути по-късно. Александру Чикалдау подаде на Карлос Мора, който остана сам на точката на дузпата и стреля, а ударът му премина над вратата.

В 17-та минута Попеску внимаваше и улови шут на Сержиньо.

В 24-та минута Алдаир проби в румънското наказателно поле и стреля, но Попеску отново бе на мястото си и отрази.

Осем минути преди края на първото полувреме Щефан Байрям комбинира с Анзор Меквабишвили, като последният опита неточен удар в посока вратата на домакините.

Румънците стартираха втората част с натиск, като Меквабишвили изведе Чикалдау само срещу Светослав Вуцов, но удърът на румънеца се оказа неточен.

Впоследствие родният страж демонстрира и рефлекс ответната румънска атака. От последвалото изчистване българските шампиони можеха да удвоят. Армстронг Око-Флекс се озова очи в очи срещу Попеску, но последният скъси дистанцията и ирландецът не успя да нанесе хубав удар.

В 51-та минута действащите шампиони в Първа лига отново можеха да поведат с два гола. Този път Око-Флекс изведе добре Акрам Бурас, но той от чиста позиция стреля над вратата.

В хода на второто полувреме столичният тим стигна до второ попадение. Бурас изведе Еврертон Бала зад румънската отбрана и той прати топката в мрежата. Радостта обаче траеше за кратко, тъй като голът бе отменен заради засада на бразилеца.

В 61-та минута Бала напомни за себе си с центриране към Димитров. Капитанът на домакините овладя и стреля, но в аут.

5 минути по-късно Рейналдо разигра с Бурас, като последният падна в наказателното поле след съприкосновение с Олександър Романчук. Главният съдия обаче не отсъди дузпа за „сините“.

В 72-та минута румънският отбор изпусна чудесна възможност да постави равенството на таблото. Стивън Нсимба демонстрира техника и центрира към Мора. Той стреля и накара Вуцов да се намеси решително, както и да опази своята врата от попадение.

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