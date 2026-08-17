Емануил Луканов: Без характер няма как да се постигне такава победа

Емануил Луканов не спести своите добри думи при първия успех на Дунав Русе през новия сезон в Първа лига. „Драконите“ обърнаха Локомотив Пловдив след 2:1 на стадион „Локомотив“. Наставникът на русенци отличи характера, който са демонстрирали неговите футболисти.

"Искам да поздравя момчетата, защото те са главните виновници за победата. Без характер няма как да се постигне такава победа. Те показаха характер и обърнаха мача на тежък терен като този. Още веднъж поздравления, че показаха характер и показаха, че не искат да загубят. Даваме някой път инициативата на противника, което не трябва да правим", започна той.

"Променихме тактически нещата за този двубой и поехме риск. Все пак бяхме дисбалансирани от тактическо естество. Успяхме да постигнем обрат и да го задържим. Всички, които играха, се представиха повече от подобаващо", категоричен бе наставникът на русенския тим“, добави той.

"Имахме важна нужда от три точки - да трупаме някакъв актив, което ще помогне от психологическо естество. Искам да си работим както досега и да посрещаме всеки мач, като този с Локомотив. Аз гледам нашия отбор, проблемите в другите отбори нека те да си ги решават“, заяви Луканов.