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Дунав взе глътка въздух в Първа лига след обрат

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Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
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Новакът в първенството сломи Локомотив Пловдив за първи успех в шампионата.

Дунав взе глътка въздух в Първа лига след обрат
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Дунав Русе постигна първи успех през сезона при своето завръщане в Първа лига. Футболистите на Емануел Луканов надвиха Ботев Пловдив с 2:1 в мач от петия кръг.

Русенци стигнаха до победата чрез голове на Кристиян Бойчев и Алекс Валиньо, който вкара от дузпа, а точен за пловдивчани бе Крист Лонгвил. Така „драконите“ спечелиха първи точки и спряха пропадането си от четири поредни загуби в шампионата. От своя страна играчите на Душан Косич сбъркаха за трети пореден път в първенството.

Русенският отбор се изкачи а девето място във временното класиране с 3 точки, „черно-белите“ са десети със същия актив. Отборът на Дунав ще гостува на Черно море на 21 август в следващия кръг от Първа лига, докато два дни по-късно Локомотив ще приеме тима на Арда в Пловдив.

Домакините поведоха още четвъртата минута, когато след центриране на Севи Идриз, Ефе Али насочи топката към Лукас Риян. След опита на Риян да стреля към вратата на Дунав, топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1:0.

Радослав Апостолов отправи удар от дистанция три минути по-късно, но след рикошет топката прелетя вдясно от вратата на гостите. В 36-ата минута Денислав Минчев напредна в атака за Дунав и стреля, но неточно.

Валиньо опита да затрудни вратаря на пловдивчани Боян Милосавлиевич в 44-ата минута, но стражът спаси, а в добавеното време домакините имаха претенции за дузпа след падане на Далил Али, но изглежда се препъна сам и сигнал от рефера не последва.

Ивайло Иванов стреля от дистанция при атака за Локомотив в 54-ата минута, но вратарят на Дунав Георги Китанов се справи. В 63-ата минута Севи Идриз излезе в обещаваща позиция, но не успя да засече топката и да увеличи преднината на пловдивчани.

В 69-ата минута гостите Кристиян Бойчев бе фаулиран от Райън Ляйтън и гостите получиха правото да изпълнят дузпа, а Алекс Валиньо бе точен за 1:1 в 71-ата минута, макар Милосавлиевич да успя да отклони леко топката.

Дунав осъществи пълен обрат в 77-ата минута, когато Кристиян Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2:1 в полза на русенци.

Малко по-късно Бойчев се сблъска неволно с главния съдия Димитър Димитров, който получи лекарска помощ и трябваше да бъде заменен от четвъртия рефер Кристина Георгиева. Тя стана и втората жена, водила мач от Първа лига като главен съдия.

В добавеното време футболистите на Локомотив бяха близо до изравнително попадение, но топката беше изчистена малко пред голлинията.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Локомотив Пловдив

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