Душан Косич: Трябва да вдигнем нивото

Душан Косич смята, че Локомотив Пловдив трябва да вдигне нивото при третото поредни поражение в Първа лига. „Черно-белите“ допуснаха загуба срещу Дунав Русе с 1:2 на стадион „Локомотив“. Треньорът на „смърфовете“ е на мнение, че трябва да се развиват.

"Доволен съм от първото полувреме, играхме добре, вкарахме и гол. През второто полувреме също имахме възможности да довършим мача. С някои индивидуални грешки дадохме шанс на съперника да се върне мача. Трябва да се развиваме, не сме достатъчно добри", бяха първите думи на словенеца.

"Трябва да приемем тази загуба. Някои решения на съдиите не бяха коректни. Опитахме, но сме далеч от това, което искаме", добави наставникът.

"Можем да говорим за късмет, но трябва да си заслужиш късмета. Днес някои от футболистите играха много добре, но това не беше достатъчно. Трябва да вдигнем нивото. От някои неща съм доволен, но от други - не", каза още той.

"Отборът, който има пари, купува играчи. Ние опитваме да намерим решения, но в момента не сме успешни в това нещо. Момчетата трябва да разберат, че ще става по-трудно. Трябва да благодаря и на феновете, които бяха с нас“, завърши Косич.