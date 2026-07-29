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Евакуираха 186 пътници от заседнал круизен кораб в Дунав, няма пострадали

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Успешно приключи евакуацията на 186 пътници и 52-ма души екипаж от круизния кораб "Viking Kvasir", който заседна в българския участък на река Дунав заради ниското ниво на реката. Пред БНТ директорът на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Русе комисар Димитър Чорбаджиев съобщи, че операцията е приключила още вчера, без да има пострадали. По думите му сигналът за инцидента е получен около 2.20 часа сутринта.

Към момента плавателният съд, който плава под швейцарски флаг, остава в района на 817-ия речен километър. Корабът е извън плавателния път и не затруднява корабоплаването по Дунав. По първоначален маршрут корабът е пътувал към Гюргево, като преди това е трябвало да акостира на пристанище Видин, за да зареди провизии и питейна вода. До спасителната операция се стигна, след като плавателният съд заседна в нощта срещу вторник заради ниското ниво на река Дунав и намалената видимост. При инцидента няма пострадали.

комисар Димитър Чорбаджиев, директор на РД "Гранична полиция" - Русе: "Още при първоначалното съобщение беше изяснено, че няма данни за пострадали или ранени лица. И до края на евакуацията не беше допуснато застрашаване на живота и здравето на хората."

Евакуираните туристи са били прехвърлени на друг пътнически кораб, осигурен от корабния агент, след което са транспортирани до пристанище Видин.

"След това бяха превозени до района на пристанище Видин. Туристическата агенция има ангажимент да ги транспортира по маршрута им. Доколкото знам, днес предстои да отпътуват за Букурещ, откъдето повечето от тях имат полети към родните си места", обясни комисар Чорбаджиев.

В спасителната операция е участвал един граничнополицейски катер от базата във Видин. По думите на комисар Чорбаджиев не се е наложило да бъде търсена помощ от други институции.

комисар Димитър Чорбаджиев, директор на РД "Гранична полиция" - Русе: "В случая не се наложи да търсим съдействие. Реагира този, който има необходимата техническа възможност и е най-близо до мястото на инцидента."

Той уточни, че от румънска страна също е имало готовност за съдействие.

"Имаше осигурени служители от румънската пожарна безопасност, но те бяха с много малък плавателен съд и на практика не можаха да се включат в прехвърлянето на пътниците."

Според комисар Чорбаджиев подобни инциденти с товарни кораби са чести през последните години заради ниските води на Дунав, но заседанието на пътнически кораб е по-рядко.

комисар Димитър Чорбаджиев, директор на РД "Гранична полиция" Русе: "Пътнически кораби сравнително рядко засядат, тъй като имат малко газене. Но когато на борда има туристи, рискът е по-голям, защото те нямат подготовката на екипажа и при евентуално влошаване на ситуацията животът и здравето им могат да бъдат застрашени."

По думите му засега корабът не представлява опасност за корабоплаването.

"Той е извън плавателния път и не пречи на движението по реката. Ако обаче нивото на водата продължи да спада, съществува риск за самия плавателен съд."

Комисар Чорбаджиев предупреди, че тази година нивото на Дунав е сред най-ниските през последните години.

"Колкото повече пада нивото на водата, толкова по-тесен става плавателният път за големите кораби. На места той е толкова ограничен, че плавателните съдове трябва да се изчакват при преминаване."

Той подчерта, че институциите остават в готовност да реагират при нови подобни инциденти.

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева

#заседнал круизен кораб #186 пътници #евакуираха #няма пострадали #Дунав

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