Звучен шамар за Университатя преди реванша в Левски

Румънският шампион Университатя Крайова допусна много тежка загуба от Динамо Букурещ с 1:5 във втория кръг на първенството. Това става само три дни преди реванша с Левски в Шампионската лига, като първият мач в София завърши 1:0 за българския първенец.

Треньорът на Университатя Фелипе Коелю направи девет промени в стартовия си състав в сравнение с мача срещу Левски в стремежа си да запази основните си футболисти. От мача срещу Левски като титуляри в Букурещ се появиха само халфовете Азвор Меквабишвили и Етим.

Мачът започна много лошо за тима от Крайова, който още след по-малко от половин час изоставаше в резултата с 0:2 след попадения на Алберто Соро и Алексендру Муси. Бе отменен нов гол на Муси от Динамо заради игра с ръка, а в добавеното време на първата част бе изгонен с директен червен картон Юрай Бадел от Университатя.

Пет минути след почивката Стивън Нсимба намали резултата - 2:1, но до края на мача Александру Поп, Каталин Цирян от дузпа и Мартин Паскуал направиха резултата много тежък за Университатя.