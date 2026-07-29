Локомотив Пловдив представи второто си лятно попълнение

Локомотив Пловдив подписа договор с десния краен защитник Далил Али, съобщиха от футболния клуб.

Френският бранител с алжирски корени е второто ново лятно попълнение в селекцията на "черно-белите", а контрактът му е за две години.

Далил Али e роден на 27 януари 2004 година в Тионвил. Минал е през школите на френския Метц и на португалския Жил Висенте. За последно е бил част от състава на люксембургския УТ Петанж, за който записва 2 гола и 2 асистенции в 31 мача през миналия сезон.