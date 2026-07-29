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Анжело Мартино: Във всеки мач се опитваме да се представим по най-добрия начин

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Футболистът на ЦСКА сподели, че играчите не се влияят от скандиранията "оставка" от феновете

Анжело Мартино
Снимка: БТА
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Левият защитник на ЦСКА Анжело Мартино увери, че футболистите в тима се опитват да дадат най-доброто от себе си във всеки мач и не се влияят от скандиранията "оставка" по адрес на старши треньора Христо Янев.

Мартино и Янев дадоха съвместна пресконференция преди реванша с Карабах (0:0) от втория квалификационен кръг в Лига Европа.

"Духът ни е на много добро ниво, защото ни предстои много важен мач. Във всеки двубой се опитваме да покажем най-добрите качества от нашата игра, за да защитим честта на отбора", каза аржентинецът пред медиите.

Той бе попитан и в каква схема на игра се чувства най-добре - дали с четирима в отбрана, както играе ЦСКА предимно, или с трима централни защитници, каквато бе схемата, на която заложи Янев преди седмица в Баку.

"Решението с каква схема да играем зависи от треньора. За мен е важно да давам всичко от себе си. Чувствам се добре и в двете системи. В Баку играта ни се получи много добре. Както и да излезем утре, ще се опитаме да направим нужното, за да продължим напред. Феновете имат право на мнение. Ние вътре в отбора се опитваме да даваме най-доброто. Осъзнаваме и усещаме важността на това да носим червената фланелка. Но ви уверявам, че във всеки мач излизаме за победа и да се представим по най-добрия начин", завърши 28-годишният футболист.

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#Анжело Мартино

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