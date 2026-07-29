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Джани Инфантино планира да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори

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Президентът на ФИФА може да стане „възложител“ на нова компания, която ще придобие търговските права за турнира

Джани Инфантино
Снимка: БГНЕС
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино разработва план за продажба на дялове от търговските права за световното първенство на частни инвеститори, съобщава The Times.

Вече са проведени преговори с лица, близки до администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Инфантино може да стане „възложител“ на нова компания, която ще придобие търговските права за турнира. Самата схема има потенциал да му донесе десетки милиони приходи.

Световното първенство през 2026 г. се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Испания спечели турнира, побеждавайки Аржентина с 1:0 след продължения на финала.

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