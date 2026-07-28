Антонио Муньос: Бяхме по-добрият отбор, но футболът понякога е нечестен

Старши треньорът на Спартак Търнава Антонио Муньос остана разочарован след отпадането на словашкия тим от Лигата на конференциите след драматична загуба с дузпи от ЦСКА 1948. Испанският специалист изрази мнение, че неговият отбор е бил по-добрият в двата мача, но не е успял да се възползва от положенията си.

"Бяхме по-добри. Както и в първия мач, така и сега показахме по-добра игра, но това е футболът. Опитахме се да спечелим, но не успяхме. Играхме срещу добър отбор, който беше отлично подготвен. Понякога футболът е нечестен. По-добрият невинаги печели“, заяви Муньос.

Наставникът призна, че неговият тим е бил подготвен за всички възможни сценарии, включително изпълнение на дузпи, но въпреки това не е успял да стигне до класиране.

"Бяхме готови за всеки един сценарий. Понякога просто се случва така. Трудно е да приемем подобно отпадане, но трябва да вдигнем главите и да продължим напред“, коментира още той.

Муньос добави, че предстои детайлен анализ на случилото се в двата двубоя, като е уверен, че отборът ще извлече нужните поуки.