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Георги Иванов наблюдава на живо реванша на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава

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Президентът на БФС е в официалната ложа на Националния стадион "Васил Левски“ за двубоя от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите

Георги Иванов наблюдава на живо реванша на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава
Снимка: Startphoto.bg
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Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на Националния стадион "Васил Левски“, където наблюдава на живо реванша между ЦСКА 1948 и Спартак Търнава от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Шефът на родния футбол е в официалната ложа за решителния сблъсък, който ще определи кой от двата отбора ще продължи към следващата фаза на турнира.

Първата среща между ЦСКА 1948 и словашкия тим завърши при нулево равенство, което остави развръзката изцяло за реванша в София.

"Червените“ се стремят да се възползват от домакинското си предимство и да си осигурят място в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите пред погледа на президента на БФС.

#ФК Спартак Търнава #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА 1948 #Георги Иванов

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