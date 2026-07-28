Георги Иванов наблюдава на живо реванша на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на Националния стадион "Васил Левски“, където наблюдава на живо реванша между ЦСКА 1948 и Спартак Търнава от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Шефът на родния футбол е в официалната ложа за решителния сблъсък, който ще определи кой от двата отбора ще продължи към следващата фаза на турнира.

Първата среща между ЦСКА 1948 и словашкия тим завърши при нулево равенство, което остави развръзката изцяло за реванша в София.

"Червените“ се стремят да се възползват от домакинското си предимство и да си осигурят място в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите пред погледа на президента на БФС.