ЦСКА 1948 ще се опита да реши словашкия тест на българска земя

ЦСКА 1948 се надява на още една вярна крачка в Лигата на конференциите. Футболистите на Александър Александров приемат Спартак Търнава в мач от втория кръг в квалификациите. Срещата започне от 20:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Първият двубой преди седмица завърши 0:0 на словашка територия, като и двата отбора можеха да съжаляват, че не вкараха, тъй като имаха своите възможности. Това важи и за един от българските представители в третия по сила турнир, организиран от УЕФА. Българите показаха добро лице, но в крайна и нулевото равенство изглеждаше като добър резултат, имайки предвид показаното. На хартия и двата тима изглеждат равностойни, а това прави реванша изключително интересен.

Отборът от Бистрица реши да експериментира преди няколко дни, когато запази целия си състав в мача срещу Ботев Враца в Първа лига. На свой терен ЦСКА 1948 спечели с 2:1. Спартак стори същото в двубой от местното първенство при равенството със Скалица 1:1, а дебют направи именно един от бившите играчи българския тим – Хуанми Карион.