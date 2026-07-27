Александър Александров: Готови сме за Спартак Върнава, в Европа няма лесен мач

Треньорът на ЦСКА 1948 разкри, че вече е избрал титулярния състав за срещата
Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров е наясно със стартовия състав за двубоя-реванш срещу Спартак Търнава от втория предварителен кръг на Лига на конференциите.
Първата среща в Търнава завърши при нулево равенство.
"В Европа лесен мач няма, фаворит няма. Физически са по-добре от нас, надявам се утре да покажем всичко най-добро от нас и да вземем мача. Най-трудното нещо е да избера единайсетте преди всеки мач, на дадени постове имаме по трима човека, но знам кой ще почнат. Готови сме утре за мача. Трябва да имаме повече увереност в атака, че можем да завършим ситуациите. Изпуснахме три гола заради взимане на грешно решение", каза Александров на брифинг преди мача.
Наставникът се надява неговият отбор да нанесе първия удар в сблъсъка.
"Някои момчета утре ще дебютират на стадион "Васил Левски". Лошо е, че не тренирахме, но така е - има мач днес, но това не сме го коментирали въобще. Теренът ще е еднакъв и за двата отбора. Концентрацията и спокойствието утре ще са решаващи. Много е важно да удариш първи. Трябва да се играе агресивно, но и умно, трябва да хванем баланса", допълни Александров.