Александър Александров: Готови сме за Спартак Върнава, в Европа няма лесен мач

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров е наясно със стартовия състав за двубоя-реванш срещу Спартак Търнава от втория предварителен кръг на Лига на конференциите.

Първата среща в Търнава завърши при нулево равенство.

"В Европа лесен мач няма, фаворит няма. Физически са по-добре от нас, надявам се утре да покажем всичко най-добро от нас и да вземем мача. Най-трудното нещо е да избера единайсетте преди всеки мач, на дадени постове имаме по трима човека, но знам кой ще почнат. Готови сме утре за мача. Трябва да имаме повече увереност в атака, че можем да завършим ситуациите. Изпуснахме три гола заради взимане на грешно решение", каза Александров на брифинг преди мача.

Наставникът се надява неговият отбор да нанесе първия удар в сблъсъка.