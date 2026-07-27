БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско...
Чете се за: 01:12 мин.
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско...
Чете се за: 02:05 мин.
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Меси пропуска Мача на звездите в МЛС, но няма да бъде наказан, обявиха от лигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
лионел меси никога спираме борим
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Нападателят на Аржентина и Интер Маями Лионел Меси ще пропусне Мача на звездите в МЛС на САЩ и Канада за втори пореден сезон, но този път ще избегне наказание, обяви лигата.

„Преди началото на сезон 2026, МЛС и Асоциацията на играчите се споразумяха, че след елиминиране на играч от Световното първенство, клубовете ще провеждат индивидуални разговори с всеки играч, за да определят подходящ график за почивка и да се върнат към тренировки и състезания. Съгласно това споразумение, Родриго Де Пол и Лионел Меси ще бъдат освободени от участие в Мача на звездите на МЛС през 2026 г.“, се казва в изявлението.

Меси и Де Пол играха на финала на Световното първенство на 19 юли 2026 г. срещу Испания (0:1 след продължения).

Меси вече пропусна Мача на звездите през 2025 г., за което беше наказан за един мач.

Заедно с Меси и Де Пол, Мбекезели Мбокази и голмайсторът Уго Кайперс също бяха освободени от Мача на звездите на МЛС, като последният се дължи на трансфера му в Монтерей.

В резултат на това, отборът на лигата включва Яник Брайт от Интер Маями, Андрес Кубас от Ванкувър, Гилерме от Хюстън Динамо и Филип Цинкернагел от Чикаго.

Хюн-мин Сон, Томас Мюлер и Тим Рийм се очаква да вземат участие в срещата, която е в нощта на 30 юли в Шарлът, Северна Каролина.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
2
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
3
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, четирима са откарани в болници
5
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“...
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете на Масачузетс
6
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
5
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Световен футбол

Джани Инфантино отвърна на критиците с открито писмо: Докато вие седяхте зад клавиатурите, ние във ФИФА сме на фронтовата линия
Джани Инфантино отвърна на критиците с открито писмо: Докато вие седяхте зад клавиатурите, ние във ФИФА сме на фронтовата линия
Главният съдия на финала на световното първенство Славко Винчич слага край на кариерата си Главният съдия на финала на световното първенство Славко Винчич слага край на кариерата си
Чете се за: 01:02 мин.
Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината
Чете се за: 02:40 мин.
Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3 Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Италия удари на камък и с Тиаго Мота Италия удари на камък и с Тиаго Мота
Чете се за: 01:25 мин.
Юрген Клоп привлече дългогодишния си съветник в щаба на Германия Юрген Клоп привлече дългогодишния си съветник в щаба на Германия
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
МВнР на Иран отново с предупреждение към България МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Чете се за: 02:20 мин.
По света
След среща на службите при Радев: Няма пряка заплаха за сигурността на България След среща на службите при Радев: Няма пряка заплаха за сигурността на България
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Вицепремиерът Пулев: Бюджет 2027 трябва да бъде бюджет на растежа и...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
"20 лева станаха 20 евро" – как новата валута...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
В Ямбол задържаха жена, опитала да обере аптека с газ-сигнален...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Спасиха три малки щъркелчета след буря в добричкото село Полковник...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ