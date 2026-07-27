Меси пропуска Мача на звездите в МЛС, но няма да бъде наказан, обявиха от лигата

Нападателят на Аржентина и Интер Маями Лионел Меси ще пропусне Мача на звездите в МЛС на САЩ и Канада за втори пореден сезон, но този път ще избегне наказание, обяви лигата.

„Преди началото на сезон 2026, МЛС и Асоциацията на играчите се споразумяха, че след елиминиране на играч от Световното първенство, клубовете ще провеждат индивидуални разговори с всеки играч, за да определят подходящ график за почивка и да се върнат към тренировки и състезания. Съгласно това споразумение, Родриго Де Пол и Лионел Меси ще бъдат освободени от участие в Мача на звездите на МЛС през 2026 г.“, се казва в изявлението.

Меси и Де Пол играха на финала на Световното първенство на 19 юли 2026 г. срещу Испания (0:1 след продължения).

Меси вече пропусна Мача на звездите през 2025 г., за което беше наказан за един мач.

Заедно с Меси и Де Пол, Мбекезели Мбокази и голмайсторът Уго Кайперс също бяха освободени от Мача на звездите на МЛС, като последният се дължи на трансфера му в Монтерей.

В резултат на това, отборът на лигата включва Яник Брайт от Интер Маями, Андрес Кубас от Ванкувър, Гилерме от Хюстън Динамо и Филип Цинкернагел от Чикаго.

Хюн-мин Сон, Томас Мюлер и Тим Рийм се очаква да вземат участие в срещата, която е в нощта на 30 юли в Шарлът, Северна Каролина.