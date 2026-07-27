Главният съдия на финала на световното първенство Славко Винчич слага край на кариерата си

Главният арбитър на финала на футболния Мондиал 2026 Славко Винчич приключи съдийската си кариера на 46-годишна възраст, съобщи пресслужбата на словенския футболен съюз.

Винчич беше назначен да ръководи мача за световната титла между Испания и Аржентина на 19 юли в Ню Джърси, спечелен от иберийците след продължения.

Словенецът е международен рефер на ФИФА от 2010 година.

Той завършва кариерата си с над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво.

През 2022 година Винчич беше главен съдия на финала на Лига Европа между германския Айтрахт и шотландския Райнджърс (1:1, 5:4 след дузпи), а две години по-късно той води и мача за трофея в Шампионската лига между испанския Реал Мадрид и германския Борусия Дортмунд (2:0).