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Италия удари на камък и с Тиаго Мота

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След Пеп Гуардиола и Карло Анчелоти още едно голямо име е отклонило предложението на "скуадра адзура“, а Андреа Пирло остава фаворит за поста

Италия удари на камък и с Тиаго Мота
Снимка: БГНЕС
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Тиаго Мота е поредният треньор, който е отказал предложението да стане селекционер на националния отбор на Италия. Това съобщава италианското издание Corriere dello Sport, според което бившият наставник на Болоня и Ювентус е отклонил офертата на Италианската футболна федерация.

По информация на медията, Мота е бил потърсен лично от новия технически директор Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо. Въпреки интереса от страна на федерацията, специалистът учтиво е отказал възможността да застане начело на четирикратните световни шампиони.

Така Мота се присъединява към Пеп Гуардиола и Карло Анчелоти, които също са отказали да поемат „скуадра адзура“ след овакантяването на поста.

След неуспешните преговори с тримата специалисти, ръководството на италианския футбол е насочило усилията си към Андреа Пирло. Според информациите двете страни вече са постигнали принципно споразумение, а световният шампион от 2006 година се очаква да подпише четиригодишен договор.

Очакванията са назначението на Пирло за нов селекционер на Италия да бъде обявено официално през следващите дни.

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#Национален отбор на Италия по футбол #Тиаго Мота

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