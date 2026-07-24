Пеп Гуардиола отказа да поеме националния отбор на Италия

Пеп Гуардиола е отказал възможността да стане селекционер на националния отбор на Италия. Според информация на Sky Sport Italia испанският специалист е уведомил Италианската футболна федерация за решението си в четвъртък вечер, като причините за отказа му са лични и надхвърлят футболните мотиви.

От федерацията са направили сериозен опит да привлекат бившия мениджър на Манчестър Сити, като в продължение на три дни представители на централата са провели срещи с него в Барселона. В разговорите са участвали Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо, които са представили дългосрочен проект за развитието на италианския футбол.

Според информацията Гуардиола не е бил канен единствено да води представителния тим. Планът на федерацията е предвиждал той да се превърне в основна фигура на цялостен проект за възраждането на италианския футбол, който да обхване всички национални гарнитури.

Въпреки проявения интерес към представената визия, испанецът е решил да не приема предложението. От федерацията дори са били готови да направят изключение от финансовата си рамка, за да осигурят назначението му.

Италия търси нов селекционер, след като Дженаро Гатузо напусна поста след неуспешната квалификационна кампания за Мондиал 2026. "Адзурите“ пропуснаха участие на трето поредно световно първенство – сериозен удар за четирикратните световни шампиони.

Сред основните кандидати за поста вече се споменават Роберто Манчини и Андреа Пирло.

Гуардиола е без клуб за първи път от десетилетие, след като през това лято сложи край на 10-годишния си престой начело на Манчестър Сити. Под негово ръководство английският клуб спечели 20 трофея, а испанецът приключи периода си на „Етихад“ с впечатляващ процент победи от 70,8.

Още преди раздялата си със Сити Гуардиола нееднократно заяви, че възнамерява да си вземе почивка от треньорската професия, за да прекара повече време със семейството си. В същото време той призна, че в бъдеще не изключва възможността да работи начело на национален отбор, тъй като подобно предизвикателство се различава съществено от ежедневната работа в клубния футбол.