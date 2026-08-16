Кристиано Роналдо: Вероято това ми е последната година във футбола

Кристиано Роналдо даде повод за спекулации относно евентуални планове за приключване на кариерата си като футболист, след като заяви, че "предстоящата година вероятно ще бъде последната кариерата му на терена".

41-годишният капитан на португалския национален отбор е един от най-успешните играчи за всички времена, печелейки големи трофеи с Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус и настоящия си клуб Ал-Насър, след като дебютира за първия състав на Спортинг Лисабон през 2002 година.

Роналдо, петкратен носител на "Златната топка", не успя да добави титла от Световното първенство към богатата си колекция с отличия, след като Португалия не успя да достигне до финалната фаза на Мондиал 2026.

"Това вероятно е последната ми година във футбола и искам да оставя грандиозно наследство", каза Роналдо пред лайфстайл списанието Vogue в интервю, публикувано в неделя.

Нападателят е отбелязал общо 976 гола за клубовете и родината си по време на своята кариера, обхващаща повече от две десетилетия.

"Имам толкова много неща, с които да се занимавам, че е трудно да ви кажа само едно. Тъй като футболът може да остави голяма дупка, трябва да запълвате времето си по различни начини, не само по един. Също така да се забавлявам повече, да пътувам повече, да гледам и играя падел, което наистина харесвам, но и да продължавам да се наслаждавам на това, което съм спечелил. В края на краищата това са 25 години, изпълнени с много жертви", каза още той.

Роналдо ще продължи да играе за клуба от саудитската професионална лига Ал-Насър този сезон, докато се приближава до постижението от 1000 гола в кариерата си.