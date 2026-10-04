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Аржентина не прояви милост към Буркина Фасо

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Спорт
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Аржентинците се възползваха от неуредиците на своите съперници.

Аржентина не прояви милост към Буркина Фасо
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Световният вицешампион Аржентина победи със 7:0 Буркина Фасо в контролна среща, която се игра в Буенос Айрес.

Срещата на стадион "Монументал" до голяма степен бе с характер на тренировка за домакините, тъй като техният съперник дойде практически с отбора си до 23 години. Основният състав на Буркина Фасо отказа да пътува за това гостуване заради финансови неуредици с местната федерация, а играчите, които взеха участие в мача, пристигнаха в Аржентина само пет часа преди началото му след 11-часово пътуване.

Това определено повлия и още до 12-ата минута домакините водеха с 3:0. Лаутаро Мартинес откри в четвъртата минута, след като направи добавка на дузка, която сам пропусна. В осмата минута Мумуни Диало си вкара автогол, а в 12-ата Джанлука Престиани също бе точен.

До края на първото полувреме разликата се увеличи до 5:0 след точни изстрели на Нико Пас и Хулиан Алварес.

През второто полувреме Аржентина свали оборотите чувствително, но все пак стигна до нови два гола. Франко Мастантуоно покачи на 6:0 в 57-мата минута след пас на Лаутаро Мартинес, а Джулиано Симеоне оформи крайното 7:0 в добавеното време.

След броени дни Аржентина ще играе още една контрола с африкански отбор. В Буенос Айрес ще гостува Бенин, като се очаква това да бъде бенефисът на Лионел Меси с националната фланелка.

#Национален отбор на Буркина Фасо по футбол #Национален отбор на Аржентина по футбол

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