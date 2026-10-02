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Лионел Меси се прибра в Аржентина за емоционалното си сбогуване с националния отбор

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Световен футбол
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Световният шампион ще изиграе последния си мач за "Албиселесте“ срещу Бенин в Буенос Айрес и ще сложи край на 21-годишната си кариера с националната фланелка

лионел меси прибра аржентина емоционалното сбогуване националния отбор
Снимка: БГНЕС
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Лионел Меси пристигна в Аржентина преди последния мач в забележителната си кариера с националния отбор. Във вторник легендарният нападател ще излезе за последен път с екипа на „Албиселесте“ в приятелската среща срещу Бенин в Буенос Айрес.

Аржентинската футболна асоциация подготвя специално изпращане за Меси, който изведе страната до световната титла през 2022 година. От централата обявиха, че целта е "най-добрият футболист в света да получи изпращането у дома, което наистина заслужава“.

Меси обяви решението си да сложи край на кариерата си в националния отбор на 31 август. Той пристигна със семейството си с частен самолет от Маями, като кацна в родния си Росарио, намиращ се на около 300 километра северно от Буенос Айрес.

Част от съотборниците му от шампионския състав от Мондиал 2022 също ще се включат в тържествата около последния му мач. Пауло Дибала и Науел Молина обаче няма да присъстват, след като Рома отказа да ги освободи за срещата.

Двубоят с Бенин ще сложи край на 21-годишния път на Меси с националния отбор на Аржентина. Той се оттегля със 125 попадения и световна титла, както и с участия в още два финала на световни първенства - срещу Германия през 2014 година и срещу Испания през 2026-а.

Меси няма да вземе участие в останалите срещи на Аржентина през настоящия международен прозорец. "Албиселесте“ победи Боливия с 4:0 в сряда, а в събота предстои двубой с Буркина Фасо.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол # Лионел Меси

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