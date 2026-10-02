България се готви за Исландия под дъжда, Рибарски опитва да свали напрежението

Националният отбор на България проведе последната си тренировка преди гостуването на Исландия в третия си двубой от група С/4 на Лигата на нациите. Заниманието на стадион „Лаугардалсвьолур“ в Рейкявик премина в добро настроение и под дъжда в исландската столица.

Валежите периодично се усилваха и отслабваха, но не попречиха на подготовката на "лъвовете“. Теренът на стадиона е в отлично състояние, като настилката е хибридна – 95% естествена трева, подсилена с полиетиленови влакна. Под игрището е изградена и отоплителна система.

Тренировката започна с традиционен крос, последван от активация и спринтове. Националите продължиха с разиграване на топката в квадрат, а в основната част от заниманието Атанас Рибарски и щабът му наблегнаха и на тактически елементи за предстоящия двубой.

Една от основните задачи пред временния селекционер в краткото време след поемането на отбора е да промени атмосферата около състава. Рибарски призна, че вече е провел няколко разговора с футболистите и се стреми да намали натрупаното напрежение.

Желанието му е националите да излязат срещу Исландия по-спокойни и освободени от излишен натиск, за да покажат възможностите си на терена.

България влиза в срещата само с една спечелена точка от първите си два мача, докато Исландия е лидер в групата с четири пункта. Двубоят е в събота, 3 октомври, от 19:00 часа българско време.

"Лаугардалсвьолур“ разполага с 9800 седящи места, като при рискови срещи до 300 от тях могат да бъдат оставени свободни като буферни зони.

Рибарски отново заяви, че няма проблем да води България в два мача като временен селекционер. След срещата с Исландия на „лъвовете“ предстои и двубой с Люксембург на 6 октомври.

Междувременно продължават спекулациите около бъдещия постоянен селекционер на България, като сред обсъжданите имена е това на бразилеца Силвиньо.