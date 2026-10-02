Йоанис Питас с асистенция при първата победа на Кипър в Лигата на нациите

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас се отличи с асистенция за националния отбор на Кипър, който постигна първата си победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Кипърците се наложиха с 2:0 над Армения пред собствена публика в Никозия.

Домакините поставиха основите на успеха още през първото полувреме. Леонидас Кономис откри резултата в 19-ата минута, а малко след половин час игра преднината на Кипър беше удвоена.

В 31-ата минута именно Питас изработи второто попадение, след като асистира на Андроникос Какулис, който се разписа за 2:0.

Нападателят на ЦСКА започна срещата като титуляр и остана на терена до 84-ата минута, когато беше заменен от Георгиу.

Ситуацията за Кипър се усложни в началото на второто полувреме. В 52-ата минута Пилеас получи директен червен картон и остави домакините с човек по-малко. Въпреки численото си неравенство кипърците удържаха аванса си и стигнаха до първите си три точки в настоящото издание на турнира.

След успеха Кипър заема второто място в група 2 на Лига С с четири точки. Лидер с пълен актив е Черна гора, която записа трета поредна победа след 2:1 като гост на Латвия. И двете попадения за черногорците реализира халфът на Сасуоло Василие Аджич, а Маркус Стродс се разписа за домакините в края.

В друга среща от Лига С Молдова победи Казахстан с 2:1 като гост. Ники Клешченко и Петру Попеску дадоха аванс от два гола на молдовците, преди Нурали Алип да върне едно попадение за домакините.

Молдова вече има четири точки и се изкачи на второто място в група 3, докато Казахстан остава последен с една точка.



