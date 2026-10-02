БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения...
Чете се за: 05:47 мин.
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар...
Чете се за: 00:27 мин.
Премиерът Румен Радев пред БНТ: Отиваме да си вземем царя
Чете се за: 00:27 мин.
В очакване на предаването на тленните останки на цар...
Чете се за: 01:55 мин.
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
Правителствената делегация излетя за Солун (ВИДЕО)
Чете се за: 00:25 мин.
Ексклузивно: Делегация на БНТ отива в Солун за тленните...
Чете се за: 02:47 мин.
НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: Гърция ни предаде тленните...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил *** Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци

Марк Кукурея: Ако трябваше да гласувам за "Златната топка“, щях да избера себе си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Испанският национал говори за номинацията си за престижната награда и призна, че все още се адаптира към Реал Мадрид след по-малко от десет мача за клуба

Марк Кукурея: Ако трябваше да гласувам за "Златната топка“, щях да избера себе си
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Марк Кукурея не скри амбициите си преди двубоя на Испания срещу Чехия в Лигата на нациите. Защитникът коментира номинацията си за "Златната топка“, представянето си с националния отбор и първите месеци след преминаването си в Реал Мадрид.

Попитан дали би водил кампания в своя полза за индивидуалното отличие, Кукурея отговори с усмивка.

"Ако трябваше аз да гласувам, щях да гласувам за себе си. Който и да спечели, ще бъда щастлив. Оставям "Златната топка“ на хората, които трябва да гласуват. Хубавото е, че който и да спечели, със сигурност и аз ще получа някакъв подарък“, пошегува се испанският национал.

Кукурея коментира и разликата между представянето си за Испания и това с екипа на Реал Мадрид. Той подчерта, че в националния тим вече има значително повече опит, докато периодът му на „Сантиаго Бернабеу“ тепърва започва.

„В националния отбор вече имам много мачове. Реал Мадрид е нов клуб за мен, пристигнах почти без предсезонна подготовка и трябва да се адаптирам. Имам по-малко от десет мача и трябва да работя възможно най-усърдно, за да може версията, която се вижда тук, да бъде същата и в Реал Мадрид“, заяви защитникът.

Според него все още е прекалено рано да се правят генерални изводи за представянето на мадридчани. Кукурея напомни, че отборът е започнал работа с нов треньор и се намира в процес на изграждане.

„Всичко е процес. Тук сме заедно от много време, а в Реал Мадрид трябва да приемем, че сме в процес. Започнахме с нов треньор. Може би началото не беше такова, каквото очаквахме, но всичко трябва да бъде оценено в края на сезона“, добави той.

Кукурея говори и за присъствието на трима футболисти на Реал Мадрид в националния състав, определяйки клуба като един от най-добрите в света. Според него в испанския футбол има и редица млади играчи, които тренират с националите и тепърва ще получават по-голяма роля.

Защитникът засегна и популярността си сред привържениците, като призна, че не знае на какво точно се дължи тя.

"Може би е заради външния ми вид, който е малко по-различен. Щастлив съм – както в спортен, така и в личен план, и заради обичта, която получавам от хората. Да правя хората щастливи прави щастлив и мен“, каза Кукурея.

#Златна топка 2026 година #Национален отбор на Испания по футбол #Марк Кукурея

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС
1
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
2
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Арестуваха трима мъже, участвали в схема за препродажба на лизингови автомобили от чужбина
3
Арестуваха трима мъже, участвали в схема за препродажба на...
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов
4
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян...
Кои са фирмите, свързани със задържания за убийството на Илиян Филипов?
5
Кои са фирмите, свързани със задържания за убийството на Илиян...
Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“
6
Министърът на културата освободи директора на Национален фонд...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Лига на нациите

Фарьорските острови продължават без поражение в турнира Лига на нациите
Фарьорските острови продължават без поражение в турнира Лига на нациите
Роберто Манчини: Хареса ми, че се опитвахме да играем футбол срещу изключителен френски тим Роберто Манчини: Хареса ми, че се опитвахме да играем футбол срещу изключителен френски тим
Чете се за: 02:05 мин.
Един Джеко изигра последния си мач за националния отбор на Босна и Херцеговина Един Джеко изигра последния си мач за националния отбор на Босна и Херцеговина
Чете се за: 02:00 мин.
Зинедин Зидан след равенството с Италия: Знам, че ще се подобрим и съм много горд с моите играчи Зинедин Зидан след равенството с Италия: Знам, че ще се подобрим и съм много горд с моите играчи
Чете се за: 01:57 мин.
България гостува на Исландия в опит да запази шансовете си живи за едно от първите две места в групата си в Лигата на нациите България гостува на Исландия в опит да запази шансовете си живи за едно от първите две места в групата си в Лигата на нациите
Чете се за: 04:52 мин.
Белгия задълбочи кризата на Турция с категорична победа в Лигата на нациите Белгия задълбочи кризата на Турция с категорична победа в Лигата на нациите
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: Гърция ни предаде тленните останки на цар Самуил
НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: Гърция ни предаде тленните останки на...
Чете се за: 05:27 мин.
Общество
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
В очакване на предаването на тленните останки на цар Самуил в Солун В очакване на предаването на тленните останки на цар Самуил в Солун
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар Самуил? (СНИМКИ) Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар Самуил? (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Променят движението в София за церемонията по посрещането на...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Изтичане на газ от цистерна спря седем влака на гара Карлово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ОАЕ потвърди: Инцидентът с "Флайдубай" в опит за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ