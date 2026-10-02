Марк Кукурея: Ако трябваше да гласувам за "Златната топка“, щях да избера себе си

Марк Кукурея не скри амбициите си преди двубоя на Испания срещу Чехия в Лигата на нациите. Защитникът коментира номинацията си за "Златната топка“, представянето си с националния отбор и първите месеци след преминаването си в Реал Мадрид.

Попитан дали би водил кампания в своя полза за индивидуалното отличие, Кукурея отговори с усмивка.

"Ако трябваше аз да гласувам, щях да гласувам за себе си. Който и да спечели, ще бъда щастлив. Оставям "Златната топка“ на хората, които трябва да гласуват. Хубавото е, че който и да спечели, със сигурност и аз ще получа някакъв подарък“, пошегува се испанският национал.

Кукурея коментира и разликата между представянето си за Испания и това с екипа на Реал Мадрид. Той подчерта, че в националния тим вече има значително повече опит, докато периодът му на „Сантиаго Бернабеу“ тепърва започва.

„В националния отбор вече имам много мачове. Реал Мадрид е нов клуб за мен, пристигнах почти без предсезонна подготовка и трябва да се адаптирам. Имам по-малко от десет мача и трябва да работя възможно най-усърдно, за да може версията, която се вижда тук, да бъде същата и в Реал Мадрид“, заяви защитникът.

Според него все още е прекалено рано да се правят генерални изводи за представянето на мадридчани. Кукурея напомни, че отборът е започнал работа с нов треньор и се намира в процес на изграждане.

„Всичко е процес. Тук сме заедно от много време, а в Реал Мадрид трябва да приемем, че сме в процес. Започнахме с нов треньор. Може би началото не беше такова, каквото очаквахме, но всичко трябва да бъде оценено в края на сезона“, добави той.

Кукурея говори и за присъствието на трима футболисти на Реал Мадрид в националния състав, определяйки клуба като един от най-добрите в света. Според него в испанския футбол има и редица млади играчи, които тренират с националите и тепърва ще получават по-голяма роля.

Защитникът засегна и популярността си сред привържениците, като призна, че не знае на какво точно се дължи тя.

"Може би е заради външния ми вид, който е малко по-различен. Щастлив съм – както в спортен, така и в личен план, и заради обичта, която получавам от хората. Да правя хората щастливи прави щастлив и мен“, каза Кукурея.