България U17 разгроми Малта с 4:0, Александър Найч блесна с два гола

Юношеският национален отбор на България до 17 години постигна категорична победа с 4:0 над Малта U17 в приятелска среща, изиграна в Правец. Селекцията на Светослав Петров демонстрира сериозно превъзходство и записа първия си успех в рамките на настоящия подготвителен лагер.

Българските национали поставиха основите на победата още през първото полувреме. Марк Илков даде начало на головата серия в 19-ата минута, когато откри резултата за 1:0.

Само седем минути по-късно Александър Найч удвои преднината на "лъвчетата“. Той се превърна в една от основните фигури в срещата, след като в 43-ата минута се разписа за втори път и оформи убедителното 3:0 още преди почивката.

През второто полувреме България продължи да контролира развитието на двубоя и не позволи на Малта да се върне в срещата. В 70-ата минута Петър Петров добави четвърти гол и оформи крайното 4:0.

Убедителният успех е част от подготовката на тима за предстоящите европейски квалификации през ноември. Преди срещата с Малта възпитаниците на Светослав Петров изиграха две проверки срещу Естония в Етрополе, като и двете завършиха при равенство 1:1.

Така в първите си три контроли от лагера България U17 остава без поражение – две равенства и една победа, като срещу Малта тимът показа и най-сериозната си резултатност.

За младите български национали предстои още една проверка срещу същия съперник. Вторият приятелски мач между България U17 и Малта U17 ще се проведе на 4 октомври.

Стартов състав на България U17: Алек Здравков (к), Антон Даскалов, Николай Дуйлгеров, Витомир Тодоров, Александър Динев, Красимир Янакиев, Николай Неделчев, Александър Сираков, Александър Найч, Максим Палев, Марк Илков.