БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения...
Чете се за: 05:47 мин.
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар...
Чете се за: 00:27 мин.
Премиерът Румен Радев пред БНТ: Отиваме да си вземем царя
Чете се за: 00:27 мин.
В очакване на предаването на тленните останки на цар...
Чете се за: 01:55 мин.
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
Правителствената делегация излетя за Солун (ВИДЕО)
Чете се за: 00:25 мин.
Ексклузивно: Делегация на БНТ отива в Солун за тленните...
Чете се за: 02:47 мин.
НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: Гърция ни предаде тленните...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил *** Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци

България U17 разгроми Малта с 4:0, Александър Найч блесна с два гола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

"Лъвчетата“ решиха мача още преди почивката и продължиха подготовката си за европейските квалификации през ноември

българия u17 разгроми малта александър найч блесна два гола
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Юношеският национален отбор на България до 17 години постигна категорична победа с 4:0 над Малта U17 в приятелска среща, изиграна в Правец. Селекцията на Светослав Петров демонстрира сериозно превъзходство и записа първия си успех в рамките на настоящия подготвителен лагер.

Българските национали поставиха основите на победата още през първото полувреме. Марк Илков даде начало на головата серия в 19-ата минута, когато откри резултата за 1:0.

Само седем минути по-късно Александър Найч удвои преднината на "лъвчетата“. Той се превърна в една от основните фигури в срещата, след като в 43-ата минута се разписа за втори път и оформи убедителното 3:0 още преди почивката.

През второто полувреме България продължи да контролира развитието на двубоя и не позволи на Малта да се върне в срещата. В 70-ата минута Петър Петров добави четвърти гол и оформи крайното 4:0.

Убедителният успех е част от подготовката на тима за предстоящите европейски квалификации през ноември. Преди срещата с Малта възпитаниците на Светослав Петров изиграха две проверки срещу Естония в Етрополе, като и двете завършиха при равенство 1:1.

Така в първите си три контроли от лагера България U17 остава без поражение – две равенства и една победа, като срещу Малта тимът показа и най-сериозната си резултатност.

За младите български национали предстои още една проверка срещу същия съперник. Вторият приятелски мач между България U17 и Малта U17 ще се проведе на 4 октомври.

Стартов състав на България U17: Алек Здравков (к), Антон Даскалов, Николай Дуйлгеров, Витомир Тодоров, Александър Динев, Красимир Янакиев, Николай Неделчев, Александър Сираков, Александър Найч, Максим Палев, Марк Илков.

#Малта U17 #България U17 футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС
1
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
2
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Арестуваха трима мъже, участвали в схема за препродажба на лизингови автомобили от чужбина
3
Арестуваха трима мъже, участвали в схема за препродажба на...
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов
4
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян...
Кои са фирмите, свързани със задържания за убийството на Илиян Филипов?
5
Кои са фирмите, свързани със задържания за убийството на Илиян...
Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“
6
Министърът на културата освободи директора на Национален фонд...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Български футбол

Елияна Първанова в предаването "Аз съм"
Елияна Първанова в предаването "Аз съм"
Феновете на Ботев Пловдив изкупиха над 10 000 билета за домакинството на Славия Феновете на Ботев Пловдив изкупиха над 10 000 билета за домакинството на Славия
Чете се за: 00:37 мин.
България гостува на Исландия в опит да запази шансовете си живи за едно от първите две места в групата си в Лигата на нациите България гостува на Исландия в опит да запази шансовете си живи за едно от първите две места в групата си в Лигата на нациите
Чете се за: 04:52 мин.
Очаквайте: Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:57 мин.
България се готви за Исландия под дъжда, Рибарски опитва да свали напрежението България се готви за Исландия под дъжда, Рибарски опитва да свали напрежението
Чете се за: 02:17 мин.
Локомотив София уреди Огага и Кати, двамата са готови за дебют Локомотив София уреди Огага и Кати, двамата са готови за дебют
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: Гърция ни предаде тленните останки на цар Самуил
НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: Гърция ни предаде тленните останки на...
Чете се за: 05:27 мин.
Общество
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
В очакване на предаването на тленните останки на цар Самуил в Солун В очакване на предаването на тленните останки на цар Самуил в Солун
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар Самуил? (СНИМКИ) Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар Самуил? (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Променят движението в София за церемонията по посрещането на...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Изтичане на газ от цистерна спря седем влака на гара Карлово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ОАЕ потвърди: Инцидентът с "Флайдубай" в опит за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ